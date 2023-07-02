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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"صحة الشيوخ" تطالب بسرعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات

النائب محمد صلاح
النائب محمد صلاح البدري

قال النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن منظومة التأمين الصحي الشامل انطلقت فى 4 محافظات منذ يوليو 2019 حتى الآن ، موضحا: "كانت بمثابة قبلة حياة للمنظومة الصحية فى مصر على مدار مرور 4 سنوات، باعتبارها ركيزة أساسية لإصلاح المنظومة الصحية في مصر".

وأضاف البدري فى تصريحات اليوم الأحد: في فبراير 2021 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الثلاث «الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء»، حيث قدمت المحافظات الأربع حتى الآن 24.5 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال منشآتها الصحية، وبلغ عدد المستفيدين 5 مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى الست لتطبيق التأمين الصحي الشامل، التي تشمل محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان).

وطالب عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بضرورة سرعة إطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بباقي محافظات الجمهورية أسوة بمحافظات المرحلة الأولي، وتسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومى الضخم، مؤكدا أهمية وضع آليات تنفيذية تساعد في توسيع الشبكة الطبية الخاصة للتأمين الصحي الشامل، بما يتيح للمنتفعين حقهم في حرية اختيار مكان تلقى الخدمة والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة فى المجال.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الخدمات الطبية ا بذكرى ثورة 30 يونيو هيئة العامة للرعاية الصحية لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لتأمين الصحي الشامل محافظات الجمهورية محمد صلاح البدري

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