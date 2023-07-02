بقيمة 14.7 مليار جنيه.. خطة مشروعات قومية كبرى للري في قرى "حياة كريمة"

تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ عدة مشروعات قومية كبرى في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة لجميع المواطنين، باعتبار أن المياه عنصر رئيسي في كل المشروعات التنموية.



كما نفذت وزارة الموارد المائية والري عدة مشروعات قومية كبرى بقيمة إجمالية قدرها 14.7 مليار جنيه، منها المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وتحديث نظم الري بدلاً من الري التقليدي، وذلك منذ انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في يناير 2019 لتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصري، والتي نستعرضها في الإنفوجراف التالي:

مشروعات قومية كبرى فى قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"

1. تأهيل ترع بطول إجمالي 4466 كيلومتراً في مراكز "حياة كريمة".

2. إنهاء تأهيل وتبطين 3076 كيلومترًا من الترع المتعبة في قرى المبادرة.

3. طرح أطوال تصل إلى 1390 كيلومترًا لتأهيلها مستقبلاً.

4. تنفيذ 4 مشاريع للحماية من أخطار السيول في محافظة الجيزة.

5. تدبير 134 قطعة أرض من منافع الري بمساحة 248 ألف متر لإقامة مشاريع خدمية.

6. إقامة 149 مشروعًا خدميًا في إطار المبادرة الرئاسية لخدمة المواطنين.

7. تخصيص 52 قطعة أرض لإقامة محطات الصرف الصحي.

8. إنشاء المواقف النموذجية على 16 قطعة أرض ملك الري.

9. توفير 14 قطعة أرض لإنشاء مراكز الشباب.

10. 9 قطع من الأراضي لإنشاء مراكز الإسعاف والوحدات البيطرية.

من جهته أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أنه منذ انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في يناير 2019 والتي تهدف لتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصري، تقوم وزارة الموارد المائية والري بدور محوري في تنفيذ هذه المبادرة.

كما أوضح سويلم، أن مشروعات الموارد المائية ذات أهمية بالغة فى تحقيق التنمية المستدامة باعتبار أن المياه عنصر رئيسي في كل المشروعات التنموية.