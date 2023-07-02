ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بقيمة 14.7 مليار جنيه.. خطة مشروعات قومية كبرى للري في قرى "حياة كريمة"

مشروعات الرى
مشروعات الرى

تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ عدة مشروعات قومية كبرى في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة لجميع المواطنين، باعتبار أن المياه عنصر رئيسي في كل المشروعات التنموية.


كما نفذت وزارة الموارد المائية والري عدة مشروعات قومية كبرى بقيمة إجمالية قدرها 14.7 مليار جنيه، منها المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وتحديث نظم الري بدلاً من الري التقليدي، وذلك منذ انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في يناير 2019 لتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصري، والتي نستعرضها في الإنفوجراف التالي:

 

مشروعات قومية كبرى فى قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" 

1. تأهيل ترع بطول إجمالي 4466 كيلومتراً في مراكز "حياة كريمة".
2. إنهاء تأهيل وتبطين 3076 كيلومترًا من الترع المتعبة في قرى المبادرة.
3. طرح أطوال تصل إلى 1390 كيلومترًا لتأهيلها مستقبلاً.
4. تنفيذ 4 مشاريع للحماية من أخطار السيول في محافظة الجيزة.
5. تدبير 134 قطعة أرض من منافع الري بمساحة 248 ألف متر لإقامة مشاريع خدمية.
6. إقامة 149 مشروعًا خدميًا في إطار المبادرة الرئاسية لخدمة المواطنين.
7. تخصيص 52 قطعة أرض لإقامة محطات الصرف الصحي.
8. إنشاء المواقف النموذجية على 16 قطعة أرض ملك الري.
9. توفير 14 قطعة أرض لإنشاء مراكز الشباب.
10. 9 قطع من الأراضي لإنشاء مراكز الإسعاف والوحدات البيطرية.

من جهته أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أنه منذ انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في يناير 2019 والتي تهدف لتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصري، تقوم وزارة الموارد المائية والري بدور محوري في تنفيذ هذه المبادرة.

كما أوضح سويلم، أن مشروعات الموارد المائية ذات أهمية بالغة فى تحقيق التنمية المستدامة باعتبار أن المياه عنصر رئيسي في كل المشروعات التنموية. 

أبناء الشعب المصري التنمية المستدامة الترع المتعبة الشعب المصري الصرف الصحي المبادرة الرئاسية حياة كريمة الموارد المائية والري المشروعات التنموية الوحدات البيطرية انطلاق المبادرة

الأكثر قراءة

إصابة شريف مدكور بفيروس كورونا بعد عودته من الحج

التفاصيل الكاملة لقصة طلاق غادة عبدالرازق من هيثم زنيتا

"مش صعب".. مصادر بـ"التعليم": لجنة امتحان الكيمياء ستعلن قرارها خلال ساعات

وزير الاتصالات بحكومة الإخوان: بيان 3 يوليو كان فارقًا فى تاريخ مصر

بعد شائعات اهتمام الأهلى بضمه.. ميتلاند يحسم مصير إمام عاشور

الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب