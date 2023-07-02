ليلى زاهر تنتهى من ديو رومانسى مع زياد برجى وتنتظر "مطرح مطروح"

تضع الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، حاليا، اللمسات النهائية على أحدث أعمالها الغنائية برفقة النجم البناني زياد برجي، الذي تتعاون معه خلال ديو رومانسي من المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتعمل "ليلى" على الأغنية منذ حوالى 3 أشهر مع زياد برجي، الذى كانت تحلم بالتعاون معه منذ فترة، خاصة أنها كانت تستشيره في أغنيتها "كلمة أخيرة"، التي تُعد أول خطواتها في عالم الغناء، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب فبراير الماضي، وظهرت ليلى خلال الأغنية وسط الثلوج في لبنان، وجاءت الأجواء بشكل درامي، وهي من كلمات محمد حسن وألحان وتوزيع إسلام زكي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وانضمت لقائمة الأكثر مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها على يوتيوب محتلة المركز الرابع، وتنتظر طرح فيلم "مطرح مطروح".

ومن جهة أخرى، تنتظر ليلى، طرح أحدث أعمالها السينمائية "مطرح مطروح" بدور العرض السينمائية خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي يشارك في بطولته النجم الكبير محمود حميدة، وتجسد خلاله دور ابنته.

تفاصيل وأبطال فيلم "مطرح مطروح"

منحت لجنة المشاهدة للرقابة على المصنفات الفنية الفيلم تصنيفا تحت فئة "جمهور عام"، وتدور أحداث فيلم "مطرح مطروح" في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد النجم العالمي سكوت أدكنز، الشهير بـ"بويكا"، خلال الأحداث شخصية شاب أجنبي يتعارك مع عدد من صناع الفيلم، في إطار من الأكشن، حيث يظهر في مصر ولديه العديد من الأصدقاء، إلاّ أنه يدخل في العديد من الصراعات الممتلئة بالإثارة.

وتشارك فى بطولة فيلم "مطرح مطروح" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم محمود حميدة، والنجم العالمي سكوت أدكنز، والفنانة شيماء سيف، والفنان كريم عفيفي، والفنانة ليلى أحمد زاهر، والفنان أوس أوس، ومحمد السعدني، وسامى مغاورى، وشريف ثروت، ومحمدي القاضي، والفيلم من تأليف محمد عز، والمخرج المنفذ خالد أبوغريب، وإنتاج محمد السبكي، وإخراج وائل إحسان.