رئيس إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامى يدعو لاجتماع طارئ لمواجهة تدنيس المقدسات الدينية

دعا الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، إلى اجتماع طارئ لرؤساء المؤسسات الإعلامية في الدول الأعضاء بالاتحاد لمناقشة الآليات اللازمة، لمواجهة تدنيس المقدسات الدينية والتي تجسدت مؤخرًا في حادثة حرق كتاب الله الكريم في العاصمة السويدية.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع عبر تقنية زووم في الخامس من يوليو الجاري، وستتم خلال الاجتماع مناقشة سبل حماية المقدسات الدينية وتعزيز الوعي العام بأهميتها، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات عملية لمنع حدوث حوادث تدنيس مشابهة في المستقبل.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً للحاجة الملحة للتصدي لهذه الأفعال التي تهدد السلم والاستقرار الديني والاجتماعي، وتعكس دعوة رئيس إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي التزام المنظمة بحماية المقدسات والترويج للتعايش السلمي والاحترام المتبادل بين الأديان والثقافات.

ويأمل المشاركون في الاجتماع أن يتم التوصل إلى خطة عمل شاملة وفعالة للتصدي لتدنيس المقدسات الدينية ومواجهة التحديات المستقبلية وتنسيق الجهود ولتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد، بهدف إحلال السلام والاستقرار وتعزيز التفاهم الديني بين الشعوب.