مصرع شاب وإصابة شقيقيه فى مشاجرة بالشرقية

لقي شاب مصرعه، فيما أصيب شقيقاه، بعد أن تعدى عليهم آخرون داخل منزلهم، في وقوع مشاجرة بمركز أبو حماد بالشرقية.

واستقبل مستشفى أبو حماد المركزى كلا من "عمر.م.م"، 19 سنة ، "جثة هامدة"، و شقيقه الأكبر "طارق"، 30 سنة، مصابا بجرح بالفخذ اليمنى، وشقيقهما "معاذ"، 20 سنة، مصابا بجرح قطعي باليد اليسرى، جميعهم مقيم بقرية كفر حافظ، دائرة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

وتبين إصابتهم بعد أن تعدى عليهم آخرون داخل منزلهم، بقرية كفر حافظ بمركز أبو حماد.

وتم نقلهم جميعًا لمستشفى أبو حماد المركزي، والتحفظ على جثة المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.