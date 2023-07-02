"التضامن": بدء عودة حجاج الجمعيات الأهلية غدًا

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى القاهرة بدءًا من يوم غد الإثنين، حيث يعود حجاج محافظات الجيزة والإسماعيلية والمنوفية وعددهم 500 حاج من مطار جدة إلى القاهرة.

وأضافت وزيرة التضامن أن المؤسسة القومية لتيسير الحج وضعت جداول التفويج قبل بدء موسم الحج، حيث تقوم على تقسيم حجاج الجمعيات الأهلية وعددهم 5250 حاجًا إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تبدأ من المدينة المنورة، ثم تسافر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، على أن تسافر مباشرة عقب انتهاء المناسك إلى القاهرة من مطار جدة، أما المجموعة الثانية، فتبدأ رحلتها من مكة المكرمة، ثم تسافر إلى المدينة المنورة عقب أدائها مناسك الحج، على أن تعود إلى القاهرة من مطار المدينة المنورة.

من جانبه، قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، إن إدارة البعثة ستبدأ في تفويج المجموعة التي بدأت رحلتها من مكة المكرمة، إلى المدينة المنورة، بداية من أمس الأحد، وعددهم يبلغ 685 حاجا، وهم حجاج محافظات القاهرة وجنوب سيناء والفيوم والقليوبية، على أن يتم استكمال تفويجهم تواليا إلى المدينة حتى بداية الأسبوع المقبل.

وكانت وزارة التضامن، قد خصصت مشرفًا لكل 46 حاجًا لمتابعة الحجاج، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، علاوة على توفير واعظ ديني للحجاج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتقديم الوعظ والإرشاد، كما تم توفير دليل للحجاج يشمل كل الإجراءات التي يمر بها الحاج ويغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج، سواء الإدارية أو الدينية.