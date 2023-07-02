من الموضوعات التي يهتم قطاع كبير بالبحث عنها هو رابط الاستعلام عن فيزا كرامة بالرقم القومي والذي يوفر معاش شهري للأشخاص المستفيدين مثل الأسر الأكثر احتياجًا وكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة والأيتام.

الاستعلام عن فيزا كرامة بالرقم القومي

نعرض في التقرير التالي رابط الاستعلام عن فيزا كرامة بالرقم القومي وخطوات الاشتراك في البرنامج للأشخاص المتاح لهم ذلك.

يمكن الاستعلام عن فيزا كرامة بالرقم القومي من خلال بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي الموجود في هذا الرابط:

https://tk.moss.gov.eg/

ثم كتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل او كرامة

الضغط على كلمة استعلام

بلغ عدد المستفيدين بمعاش تكافل وكرامة ما يقرب من 5.2 مليون أسرة بعد زيادة مليون أسرة إضافية، وكان عدد المستفيدون في بداية اطلاق برنامج تكافل وكرامة في عام 2014 هو 1,7 مليون أسرة.

الأوراق المطلوبة للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

صور بطاقة الرقم القومي للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنه.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

للأشخاص من ذوي الإعاقة يجب الحصول على كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

وشهادة كومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة

صور إيصالات استهلاك كهرباء

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

بعد تجهيز الأوراق السابقة يتم التوجه إلى مكتب الوحدة الاجتماعية التابع لها محل السكن للشخص الراغب في الاشتراك وتسليم هذه الأوراق.

شروط استمرار الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023

يجب العلم أن هناك شروط لاستمرار الحصول على معاش تكافل وكرامة وهي:

حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا.

حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل و إعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات على مدار كافة المراحل العمرية حتى 6 سنوات.