بعد مقتل 4 اليوم.. أبرز حوادث إطلاق النار الجماعية بأمريكا

أفادت دراسة حديثة أجرتها مجموعة The Gun Violence Archive البحثية، بارتفاع حدة أعمال إطلاق النار العشوائية في الولايات المتحدة الأمريكية منذ مطلع العام الحالي 2023.

فيما أوضحت دراسة أخرى أجرتها كلية هاريس للسياسة العامة، في جامعة شيكاغو، أن الـ5 سنوات الماضية شهدت ارتفاعًا في أعمال العنف المسلح بالولايات المتحدة، مشيرة إلى أن خُمس البالغين، تعرضوا لعمليات "بلطجة" باستخدام الأسلحة منذ 2019.

وكانت آخر حادثة صباح اليوم، وكشفت وسائل إعلام أمريكية عن وقوع 4 قتلى وعشرات الجرحى في حادث إطلاق نار في بالتيمور بولاية ميريلاند.

- أبرز حوادث إطلاق النار الجماعية بأمريكا

وفي هذا الصدد استعرضت فضائية "إكسترانيوز"، أبرز حوادث إطلاق النار الجماعية بأمريكا.

- 30 أبريل 2023.. مقتل 5 أشخاص فى إطلاق نار فى إطلاق نار فى أوكلاهوما.

- 28 أبريل 2023.. مقتل 5 أشخاص إطلاق نار فى تكساس.

- 18 أبريل 2023.. مقتل أربعة أشخاص فى ماين.

- 15 أبريل 2023.. مقتل 4 أشخاص وإصابة 32 فى آلاباما.

- 10 أبريل 2023.. مقتل خمسة أشخاص وإصابة 8 فى كنتاكى.

- 27 مارس 2023.. مقتل 3 طلاب و3 بالغين بمدرسة فى تينسي.

_23 يناير2023.. مقتل 7 أشخاص فى عمليتي إطلاق نار بمزرعتين.

- 21 يناير 2023.. مقتل 11 شخصاً وإصابة 9 آخرين فى كاليفورنيا.