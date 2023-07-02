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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يرسل أسماء الفرق الأربعة المشاركة في بطولتي إفريقيا اليوم

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

يرسل اليوم الأحد اتحاد الكرة أسماء الأربعة فرق المتأهلة للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للموسم المقبل بواقع فريقين لدوري الأبطال ومثلهما للكونفدرالية.

ويشارك الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بينما يشارك الزمالك وفيوتشر في البطولة الكونفدرالية.

يتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 26 مباراة، ثم بيراميدز في المركز الثاني برصيد 67 نقطة من 31 مباراة، ثم فيوتشر في المركز الثالث برصيد 57 نقطة من 31 مباراة، والزمالك رابعا برصيد 56 نقطة من 31 مباراة.

ويحمل الأهلى لقب دورى إبطال إفريقيا فى النسخة الأخيرة بعد الفوز فى المباراة النهائية على الواد المغربى بهدفين مقابل هدف فى مباراة الذهاب، والتعادل فى مباراة الإياب، فيما ودع الزمالك دورى الأبطال فى النسخة الأخيرة من دور المجموعات.

وفى الكونفدرالية، ودع بيراميدز البطولة من الدور ربع النهائى على يد مارومو الجنوب إفريقى، فيما غادر فيوتشر فى مشاركته الأولى البطولة من دور المجموعات.

اتحاد الكرة دورى ابطال افريقيا الكونفدرالية الاتحاد الافريقى الاهلى وبيراميدز يشاركان فى دورى الابطال الزمالك وفيوتشر يشاركان فى الكونفدلاالية

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