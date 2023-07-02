اتحاد الكرة يرسل أسماء الفرق الأربعة المشاركة في بطولتي إفريقيا اليوم

يرسل اليوم الأحد اتحاد الكرة أسماء الأربعة فرق المتأهلة للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للموسم المقبل بواقع فريقين لدوري الأبطال ومثلهما للكونفدرالية.

ويشارك الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بينما يشارك الزمالك وفيوتشر في البطولة الكونفدرالية.

يتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 26 مباراة، ثم بيراميدز في المركز الثاني برصيد 67 نقطة من 31 مباراة، ثم فيوتشر في المركز الثالث برصيد 57 نقطة من 31 مباراة، والزمالك رابعا برصيد 56 نقطة من 31 مباراة.

ويحمل الأهلى لقب دورى إبطال إفريقيا فى النسخة الأخيرة بعد الفوز فى المباراة النهائية على الواد المغربى بهدفين مقابل هدف فى مباراة الذهاب، والتعادل فى مباراة الإياب، فيما ودع الزمالك دورى الأبطال فى النسخة الأخيرة من دور المجموعات.

وفى الكونفدرالية، ودع بيراميدز البطولة من الدور ربع النهائى على يد مارومو الجنوب إفريقى، فيما غادر فيوتشر فى مشاركته الأولى البطولة من دور المجموعات.