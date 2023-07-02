"اسكتي أنتِ مالكيش علاقة بالحفلات".. التفاصيل الكاملة لـ"خناقة" أحمد سعد مع منظمة حفله بتونس

تصدر النجم أحمد سعد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الدقائق الماضية بعد أن حدثت مشادة بينه وبين منظمة حفله الذي أقيم مساء أمس بتونس حيث هاجمها لعدم وجود اتفاق على وجود كاميرات القنوات والصحفيين لإجراء حوارات عقب الحفل لتخبره بأنه كان هناك اتفاق لإقامة مؤتمر صحفي ضمن فعاليات المهرجان وحفله.

مشاجرة أحمد سعد في تونس

كانت البداية بإحياء أحمد سعد حفل مساء أمس بتونس وحقق فيها نجاحا كبيرا وبمجرد خروجه من الحفل فوجئ بالكثير من كاميرات القنوات والمواقع الصحفية والصحفيين وهو ما لم يكن متفقا عليه في بنود الحفل وحدثت مشاجرة كلامية بينه وبين منظمة الحفل.

وقال سعد لمنظمة الحفل أمام المتواجدين "اسكتي.. متتكلميش خالص إنتي ما بتعرفيش تنظمي حفلات ولا ليك علاقة بالحفلات" وأضاف موجها حديثه للكاميرات "وجودي هنا بس علشان خاطر الناس دي".

وهاجمت منظمة الحفل التونسية الكاميرات والقنوات المتواجدة بسبب تصويرهم معه بعد أن قال سعد لها تلك الكلمات وطالبتهم بالوقوف معها ضده.

وانتشر خلال الساعات الماضية عدة فيديوهات للموقف حديث الذكر كما قرر سعد الحديث للقنوات والمواقع المتواجدة وقال لهم إنه لم يكن في الاتفاق أن يجري أحاديث ولقاءات على هامش الحفل لكنه يقدر تواجدهم لمقابلته وأنه أصر على مقابلتهم بعد ذلك تقديرا لتواجدهم في الحفل.

وكان النجم أحمد سعد أحيا أمس حفلا غنائيا ضخما بتونس قدم خلاله مجموعة كبيرة من أغنياته التي أحبها الجمهور وحققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية منها أغاني “اليوم الحلو ده” و"سايرينا يا دنيا" و"صدقيني لو بإيدي" وغيرها من الأغنيات الخاصة بسعد.