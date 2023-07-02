سجّل 13 هدفًا.. كهربا هدّاف الأهلى فى النصف الأول من 2023

حقق محمود كهربا، نجم الأهلي، إنجازًا شخصيًا في النصف الأول من عام 2023 بتصدره قائمة هدافي المارد الأحمر برصيد 13 هدفًا من إجمالي 70 هدفًا سجلها الأهلي، متقدمًا على محمد شريف بفارق ثلاثة أهداف.

سجل كهربا خمسة أهداف في الدوري وهدفين في بطولة كأس مصر وستة أهداف في دوري أبطال إفريقيا، بينما سجل شريف عشرة أهداف، منها 7 أهداف في الدوري وهدفين في دوري أبطال إفريقيا وهدفًا واحدًا في كأس العالم للأندية.

وتساوى أحمد عبدالقادر وحسين الشحات في المركز الثالث بقائمة هدافي الأهلي في النصف الأول من عام 2023، ولكل منهما سبعة أهداف، حيث سجل أحمد عبد القادر أربعة أهداف في الدوري وهدفين في كأس العالم للأندية وهدفًا واحدًا في كأس مصر، بينما سجل حسين الشحات أربعة أهداف في دوري أبطال إفريقيا وهدفًا في الدوري وهدفًا في كأس مصر وهدفًا في كأس العالم للأندية.

وتساوى الجنوب إفريقي بيرسي تاو والتونسي على معلول في رصيد ستة أهداف لكل منهما وسجل بيرسي تاو خمسة أهداف في دوري أبطال إفريقيا وهدفا واحدا في كأس العالم للأندية بينما سجل علي معلول أربعة أهداف في الدوري وهدفا واحدا في السوبر المصري وهدفا واحدا في كأس العالم للأندية.

وسجل محمد مجدي أفشة أربعة أهداف يليه حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم ولكل منهم ثلاثة أهداف وعمرو السولية برصيد هدفين وسجل هدفا واحدا كل من المالي أليوديانج والجزائري أحمد قندوسي ورأفت خليل ومحمود متولي وطاهر محمد طاهر.

وهناك أربعة أهداف تم تسجيلها بواسطة النيران الصديقة عن طريق أحمد سامي مدافع بيراميدز ومصطفى العش مدافع غزل المحلة والبوركيني نورالدين فاروقا مدافع المقاولون والليبي محمود بن والي مدافع حرس الحدود.