"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الذرة الرفيعة خلال شهر يوليو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الرفيعة مراعاتها، خلال شهر يوليو، وتمثلت التوصيات في الآتي.

• يتم الاستمرار في الري مرة كل 15 يوما وحسب مناوبات الري مع مراعاة الري عند ظهور علامات العطش والتفاف الأوراق وخاصة في الأراضي الجديدة

• عند اكتشاف أعراض إصابات مرضية أو حشرية يتم إبلاغ مهندسو المكافحة للتوصية بالمعاملة المناسبة

• الامتناع عن توريق النباتات للحصول على محصول مرتفع.

وكانت أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الشامية مراعاتها، خلال شهر يونيو، وتمثلت التوصيات في التالي.

- مكافحة الحشائش

يتم أما بالعزيق مرتين (الأولى خربشة قبل ريه المحاياة وذلك لإزالة الحشائش وسد الشقوق وتسليك الخطوط، والعزقة الثانية (خرطاً) قبل الرية الثانية وبها تصبح النباتات في وسط الخط) أو باستخدام مبيدات الحشائش الموصى بها.

- الخـف

في حالة الزراعة اليدوية، يتم الخف بعد الانتهاء من العزقة الأولى مرة واحدة بحيث يترك نبات واحد فى الجورة وذلك قبل رية المحاياة مباشرة، وينصح بعدم التأخير في الخف أو الخف المتكرر، وفى حالة غياب بعض الجور يترك نباتين في الجورة المجاورة وذلك لتعويض عدد النباتات.

في حالة الزراعة بالميكنة لا تتم أي عمليات خف للنباتات حيث الزراعة على نبات واحد بالجورة.