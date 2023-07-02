إزالة 14 محاولة بناء مخالف في أسيوط

تابع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، جهود الوحدات المحلية بنطاق مراكز المحافظة في التصدي لعمليات البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا استمرار أعمال الرصد الميداني من خلال اللجان المشكلة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية طوال فترات العطلات والتعامل معها فورًا وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كان محافظ أسيوط قد أصدر توجيهاته بتشكيل لجان على مستوى المراكز بالتنسيق بين الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقرى والإدارات الزراعية وإدارات المتابعة الميدانية بالمراكز للمرور الدوري والتصدي لأية محاولات للبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية خاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية أولًا بأول لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بهدف القضاء على كافة صور البناء العشوائي والتعديات على الأراضي.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط بإزالة حالتين بناء مخالف تحت إشراف حسني درويش رئيس المركز وبمشاركة أحمد ثابت وشنودة صليب نائبا رئيس المركز حيث تم فك شدة خشبية لسقف الدور الأول العلوي بالمطيعة بحضور محمد إسماعيل رئيس قرية المطيعة كما تم إزالة شدة خشبية بقرية سلام بحضور علاء شعبان رئيس قرية منقباد ومسئولي الإزالات والتنظيم بالقرية وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز.

وفي مركز القوصية تم تنفيذ حملة لرصد وإزالة أية تعديات أو مخالفات بناء بالتنسيق مع المتابعة الميدانية وتحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس المركز وتم خلالها إزالة 3 حالات تعدي على أرض زراعية بزمام المركز بحضور مصطفى فتحى عبدالحكيم نائب رئيس المركز ومسئولي الازالات كما تمت إزالة فورية لحالة تعدٍ على أرض زراعية بقرية مير بحضور محمد عبدالحميد الشريف، رئيس الوحدة المحلية بمير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا تحت إشراف خالد عويس رئيس المركز بتنفيذ حملة لرصد التعديات ومخالفات البناء وتم خلالها رصد 6 حالات تعدٍ وإزالتها منها ازالة فورية لحالة بناء بدون ترخيص بقرية كوم اسفحت وفك شدة خشبية بقرية الدوير، فضلًا عن إزالة حالتيّ تعدٍ على أرض زراعية بقرية أولاد الياس وحالة تعدٍ بحوض العلماء مدينة صدفا، بالإضافة إلى إزالة فورية لبناء بدون ترخيص بالدور الثاني العلوى بقرية بني فيز التابعة للوحدة المحلية بمجريس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بينما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج حملة بقيادة محمد عبدالراضي، رئيس المركز وبمشاركة أسامة كامل نائب رئيس المركز تم خلالها تنفيذ إزالة فورية لحالتين تعدي علي أرض زراعية على مساحة 16 سهمًا تقريبًا خلف الساحة الشعبية وغرب السكة بمدينة أبوتيج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

إزالة تعديات بالمراكز خلال العيد (10)

إزالة تعديات بالمراكز خلال العيد (11)

إزالة تعديات بالمراكز خلال العيد (13)

إزالة تعديات بالمراكز خلال العيد (9)

إزالة تعديات بالمراكز خلال العيد (8)

إزالة تعديات بالمراكز خلال العيد (5)

إزالة تعديات بالمراكز خلال العيد (4)

إزالة تعديات بالمراكز خلال العيد (2)