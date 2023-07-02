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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الرى": تأهيل 4466 كيلومترًا من الترع بقرى "حياة كريمة"

وزير الرى
وزير الرى

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من الدكتور عصام خليفة، الوكيل الدائم للوزارة؛ لمتابعة موقف المشروعات المائية الجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وموقف تدبير قطع أراضي من منافع الري، لتنفيذ مشروعات خدمية عليها.

وقال الدكتور هاني سويلم، إنه منذ انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في يناير 2019 والتي تهدف لتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصري، تقوم وزارة الموارد المائية والري بدور محوري في تنفيذ هذه المبادرة، موضحًا أن مشروعات الموارد المائية ذات أهمية بالغة فى تحقيق التنمية المستدامة باعتبار أن المياه عنصر رئيسي في كل المشروعات التنموية. 

وأوضح وزير الري، اليوم الأحد، أن الوزارة أسهمت في مبادرة "حياة كريمة" من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة في مجالات تأهيل الترع وحماية جوانب نهر النيل والحماية من أخطار السيول والتحول لاستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه من الآبار، حيث ساهمت هذه المشروعات في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بمراكز المبادرة.

كما تقوم وزارة الموارد المائية والري بالمشاركة بشكل بارز في مبادرة "حياة كريمة" من خلال توفير قطع أراضي منافع الري لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالي بمراكز المبادرة.

كما تم ويجري تأهيل ترع بأطوال إجمالية ٤٤٦٦ كيلومترا بمراكز "حياة كريمة"، حيث بلغت أطوال الترع التى تم نهو تأهيلها حوالى ٣٠٧٦ كيلومترًا، وجارِ العمل في ترع بأطوال تصل إلى ١٣٩٠ كيلومترًا ، لخدمة المنتفعين وتوصيل المياه للنهايات وحسم شكاوى الري.

وأوضح سويلم، أنه يتم تنفيذ 4 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة.

كما قامت الوزارة بتدبير 134 قطعة من الأراضي من منافع الري بمساحة تجاوز ٢٤٨ ألف متر مربع بمحافظات: "سوهاج، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، بني سويف، الإسماعيلية، الفيوم، الجيزة، القليوبية"، وذلك لإقامة عدد ١٤٩ مشروعًا خدميًا في إطار المبادرة مثل "مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية".

كما كان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي النصيب الأكبر من الأراضي المتوفرة بـ ٥٢ قطعة أرض تلاها المواقف النموذجية ١٦ قطعة، مراكز الشباب ١٤ قطعة، المراكز الطبية ١٠ قطع، الأسواق الحضرية ٩ قطع، المدارس ٧ قطع، وحدات الإسعاف ٥ قطع، الوحدات البيطرية ٤ قطع، ملاعب ٤ قطع.

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