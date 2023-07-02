ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

على المرعبى: فرنسا تشهد ليلة خامسة من الاحتجاجات وأحداث الشغب (فيديو)

احتجاجات فرنسا
احتجاجات فرنسا

قال الكاتب علي المرعبي، إن ليلة أمس شهدت المزيد من العنف في باريس وضواحيها والمدن الكبرى في فرنسا، وأبرزها محاولة المحتجين التجمع في ساحة الشانزليزيه الشهيرة، ولكن الشرطة كانت قد استبقت الأمور، ونشرت أعدادًا كبيرة من رجالها بالمنطقة لتفريق التجمعات.

وأضاف "المرعبي" خلال لقائه عبر زووم على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن المعتقلين لدى الشرطة منذ بدء الاحتجاجات وصل إلى أكثر من 1500 معتقل حتى الآن، ولكن غالبية المعتقلين هم من فئة الشباب والفتيات، وهم أقل من السن القانونية 18 عامًا.

الخط السلمي لا يؤدي إلى أي نتائج

 

وأوضح أن فرنسا تشهد احتجاجات وتظاهرات وإضرابات وفق ثلاثة خطوط، ومنها الخط السلمي الذي لا يؤدي إلى أي نتائج.

وتابع: "لا بد من معالجة الأسباب وليس النتائج، والأسباب مؤخرًا تتمثل بأمرين هما مقتل الفتى نائل، وقانون 2017 الذي يجيز للشرطة استعمال السلاح لمجرد الاشتباه، وهنا تكمن المشكلة عندما يتم اتخاذ القرارات المناسبة بتحويل الشرطي إلى محاكمة عاجلة وصدور بيان عن القضاء الفرنسي بشكل واضح يدين جريمة القتل المتعمدة، وأن تخرج الحكومة الفرنسية ببيان يتم فيه وعد بإعادة النظر بالقانون المثير للجدل".

فرنسا أحداث الشغب ليلة خامسة من الاحتجاجات تشهد الاحتجاجات علي المرعبي

مواد متعلقة

متخصص فى شئون البيئة يحذر من آثار حرائق الغابات المستمرة على العالم (فيديو)

تفاصيل استئناف امتحانات الثانوية العامة بعد نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك (فيديو)

أوكرانيا ستفاجئ روسيا فى الوقت المناسب.. تفاصيل جديدة بشأن الهجوم المضاد (فيديو)

ثورة 30 يونيو.. "إكسترا نيوز" ترصد جهود قطاع الغاز الطبيعى (فيديو)

ثورة 30 يونيو.. الاقتصاد المصرى خلال 10 سنوات (فيديو)

إسبانيا: 55 مليون يورو حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

مدير العيادات الطبية بمكة: الحجاج المصريين بصحة جيدة وأدوا مناسكهم بسهولة ويسر

آراء المواطنين فى الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو (فيديو)

الأكثر قراءة

"سي بي سي" تحيل رضوى الشربيني للتحقيق: أساءت لسمعة المؤسسة

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة (علمى-أدبى) 2023

انتهاء امتحانى الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة

مقتل نقاش فى مشاجرة بالشرقية

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023.. تقترب من 100 مليون جنيه

"الداخلية" تكشف ملابسات "بوست" اختطاف فتاة فى البساتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب

جيش الاحتلال يستهدف ريف حمص الشمالى وجنوبها وتصاعد دخان أسود