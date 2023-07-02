محمد بوشي: تعثر وقف إطلاق النار في السودان بسبب تدخلات الإخوان

قال السياسي السوداني محمد حسن بوشي، إن الهدنة في السودان تتعثر بسبب وجود طرف ثالث في المعركة وهم جماعة الإخوان في السودان أو النظام البائد، الذي أسقط بثورة شعبية ولكن يريد أن يعود للسلطة مرة أخرى عن طريق تدمير السودان فهو الذي يقف أمام نجاح أي هدنة لأن ليس من مصلحته أن تقف الحرب ولكن مرتبط بالعودة إلى السلطة وأن يدمر السودان تماما لتحقيق هذا الهدف.

واضاف بوشي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك أطراف جديدة إقليمية وافريقية دخلت على خط الوساطة للإنهاء الأزمة، فقد تقدم الاتحاد الافريقي بمقترح للحل، وكذلك تقدمت مصر بمقترح نقل المفاوضات إلى القاهرة.

وأضاف بوشي "الحل الإفريقي والمصري يأتيان لدعم السودان وكل الحلول بالنسبة للمواطنين السودانيين جيدة طالما يمكن أن توقف هذا الحرب وبشروط الشعب السوداني، لذا أي جهة تريد أن تتبنى منبا للتفاوض وإيقاف هذا الحرب يجيب أن تقف بشروط الشعب السوداني والتأكيد على أن السودان لديها جيش واحد".

وقال السياسي السوداني إنهم لا يريدون توقف الحرب فقط وأن يعود الوضع كما كان عليه بوجود قطبين ثنائيين أو جيشين، لكن نريد أن يكون للسودان جيش واحد وأن يدمج الدعم السريع مع الجيش وتسريح ما يمكن تسريحه وتقديم من ارتبكوا الجرائم في حق المواطنين ومارسوا القتل والاغتصاب طوال الايام السابقة للمحاكمة فورا.

وأكد بوشي أن الحرب أشعلها جنود المليشيات، وبالتالي يجب أن يتم الاتفاق علي خريطة طريق واضحة سياسياً للعودة إلى مدنية وديمقراطية الدولة في الفترة الانتقالية ومن ثم الذهاب إلى انتخابات حره نزيهة وليستكمل الشعب السوداني أهداف ثورته في بناء دولة وطنية مدنية.

وأشار السياسي السوداني إلى أنه بعد هجوم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" على الجيش من المتوقع اتساع الصراع وبالنسبة للحرب الجارية إذا لم يوضع لها حد سيتوسع نطاق في اتجاهات قد لا يعلمها ولا يتوقعها أحد.

تداعيات استمرار الحرب في السودان

وأكد بوشي أن استمرار الحرب في الخرطوم هي نذير شؤم لاندلاع حرب أهلية شاملة في كل السودان وللأسف الشديد واهم من يتوقع أن هذا الحرب ستكون في الخرطوم وإذا إستمرت ستنتهي في الخرطوم فقط، لأن الحرب تأثيرها سيكون في كل السودان والآن بدأ يظهر تداعيات الحرب في كل السودان ولكن التداعيات ليست بالرصاص فقط والموت وانما الأزمة في الحروب عدم توفر السلع والمنتجات في كل ولايات السودان وشح في الخدمات والسلع بخلاف انهيار التعليم والصحة وغيرها من الخدمات.

وأكد بوشي أن استمرار الأزمة سيوسع من رقعة الحرب وخلق الكثير من الأزمات والمزيد من النازحين والمزيد من الأزمات والمرض والفقر والتشرد وخلق أزمات حقيقة بالإضافة إلى كل الجرائم التي تقوم بها المليشيات من السرقة والنهب واحتلال للبيوت وانتزاع للأملاك، لذا استمرار الحرب تعني استمرار استنزاف السودانيين فلا يوجد شخص يدفع الثمن الآن سوى المدنيين السودانيين وليس الأطراف المتحاربة.