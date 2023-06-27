الخارجية الأمريكية: الوضع فى السودان مقلق بسبب الانتهاكات المتكررة لإعلانات وقف النار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الوضع في السودان مقلق بسبب الانتهاكات المتكررة لإعلانات وقف النار، مشيرة الى أن لا حل عسكرياً للأزمة في السودان واستئناف الحوار مشروط بالتزام الطرفين.

واندلع القتال في العاصمة السودانية، الثلاثاء، عشية عيد الأضحى المبارك، في المدينة بين الجيش بقيادة اللواء عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية للواء محمد حمدان دقلو (RSF) يتركز الآن حول القواعد العسكرية.

وحذرت الأمم المتحدة في الوقت نفسه من تفاقم الصراع في غرب السودان إلى "مستويات مقلقة" في دارفور.

منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل، أقامت قوات الدعم السريع قواعد في أحياء سكنية بالعاصمة، بينما كافح الجيش لكسب موطئ قدم على الأرض رغم تفوقه الجوي.

بينما تكافح قوات الدعم السريع للسيطرة على الخرطوم بأكملها، لا يزال ملايين الأشخاص محاصرين على الرغم من أنهم وقعوا في مرمى النيران دون كهرباء وماء في ظل حرارة شديدة.

في وقت متأخر من يوم الأحد، أعلنت قوات الدعم السريع أنها استولت على المقر، على الحافة الجنوبية للخرطوم، للشرطة الاحتياطية المركزية شبه العسكرية التي فرضتها واشنطن العام الماضي على انتهاكاتها الحقوقية.

وقال شهود إن قوات الدعم السريع هاجمت، الثلاثاء، قواعد للجيش في وسط وشمال وجنوب الخرطوم.

وحثت الأمم المتحدة يوم السبت على "اتخاذ إجراءات فورية" لوقف قتل المليشيات العربية التي تدعمها الميليشيات العربية التي تساندها الجماعات شبه العسكرية، ممن يفرون من الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور.

وألقت واشنطن باللائمة في "الفظائع" في دارفور على "قوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها".

تنحدر قوات الدعم السريع من ميليشيا الجنجويد التي أطلقتها الخرطوم ردًا على انتفاضة المتمردين في دارفور عام 2003، مما أدى إلى اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

في القتال الحالي، اتُهمت قوات الدعم السريع بنهب الإمدادات الإنسانية والمصانع والمنازل التي هجرها أولئك الذين نزحوا بسبب القتال أو تم الاستيلاء عليهم بالقوة.

ورد دقلو على هذه الاتهامات، يوم الثلاثاء، في تسجيل صوتي نُشر على الإنترنت.

ومنذ بداية الصراع، أعلن كلا الجانبين بانتظام عن تبادل الأسرى من خلال الصليب الأحمر، دون إعطاء أي عدد دقيق للأسرى.

حذرت الأمم المتحدة والكتل الإفريقية من "البعد العرقي" للصراع في دارفور، حيث قال رؤوف مازو، مساعد المفوض السامي للعمليات في مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في إفادة صحفية في جنيف، إن هناك "تدهورا للوضع" في غرب دارفور.