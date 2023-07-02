"سلامة الغذاء": عقد المنتدى الأول للهيئات المعنية بالغذاء أكتوبر المقبل

قال رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الدكتور طارق الهوبي: إننا نعمل حاليًا على الإعداد للاجتماع الأول لمنتدى الهيئات المعنية بالغذاء المقرر عقده في أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي. جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة في الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء تحت شعار "المواصفات الغذائية تنقذ الأرواح"، وفي الاحتفال بالذكرى الستين لإنشاء هيئة الدستور الغذائي.

وأضاف "الهوبي" أن المنتدى سيكون منصة لصياغة خطة عمل من خلال المبادرات المشتركة بين قادة الهيئات المعنية برقابة سلامة الغذاء في إفريقيا، وذلك للمساهمة في خلق مسار باتجاه التوافق والاتساق الرقابي الخاص بالغذاء في إفريقيا، كما أكد أهمية المواصفات الغذائية ومعايير السلامة الصحية، مشيرًا إلى دور هيئة الدستور الغذائي في دعم صحة المستهلك وضمان التجارة العادلة على المستوى العالمي.

وتابع أن هيئة سلامة الغذاء تهدف من خلال مشاركتها فى هذا الاحتفال للتأكيد على حرص مصر على الالتزام بالمواصفات الدولية لسلامة الغذاء، وتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بسلامة وجودة الغذاء، بتطبيق المبادئ العامة والخطوط التوجيهية التي وضعتها هيئة الدستور الغذائي.

وأشار إلى رؤية مصر 2030 التي تستهدف ضمان الأمن الغذائي ووصول الغذاء الآمن لجميع فئات المستهلكين، وكذلك اعتماد التدابير اللازمة لضمان تطبيق نظم سلامة وجودة الغذاء في جميع مراحل السلسلة الغذائية.

وأكد أن هيئة سلامة الغذاء وضعت خطتها الاستراتيجية (2023- 2026) بالاتساق مع شعار اليوم العالمي لسلامة الغذاء لعام 2023 (المواصفات الغذائية تنقذ الأرواح)، حيث تشمل تطوير الأحكام الرقابية الخاصة بالغذاء الصادرة عن الهيئة.

ولفت إلى أن الخطة تشمل أيضًا وضع خطوط توجيهية تتناسب مع المنشآت الغذائية صغيرة ومتوسطة الحجم لتحسين الممارسات المتعلقة بسلامة الغذاء، إضافة إلى تنظيم حملات لرفع درجة الوعي العام بسلامة الغذاء لدى منتجي ومستهلكي الغذاء.

وأوضح حرص هيئة سلامة الغذاء على التنسيق الدائم والتعاون المستمر مع الجهات ذات الصلة بالدستور الغذائي؛ حفاظًا على صحة المستهلك وضمان سلامته، من خلال حصوله على غذاء سليم وآمن وذى جودة عالية.

وأكد تقدير الهيئة الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الدستور الغذائي، وحرصها على الالتزام بالضوابط والمعايير، معربًا عن أمله في استمرار التعاون المثمر بين هيئتي سلامة الغذاء والدستور الغذائي بما يحقق المصلحة العامة على المستويين الإقليمي والعالمي.