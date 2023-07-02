"الوداع يا أعز الناس".. مثقفون ينعون محمود قرنى

حالة من الحزن سادت الوسط الثقافي بعد إعلان نبأ وفاة الشاعر محمود قرني، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض.

ونعى عدد كبير من المثقفين والكتاب وفاة الشاعر الكبير، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

عبر الشاعر عبد الرحمن مقلد عن حزنه الشديد لرحيل "قرني" قائلا: هذا والله خبر أشد قسوة على الروح.. رحمة الله عليك شاعراً عظيماً ومناضلاً صادقاً ومثقفاً رفيعاً لا يجود الزمن بمثله.. مصاب كبير للثقافة الوطنية المصرية والقصيدة العربية وفاة محمود قرني.. والعزاء في إرثه الفذ وقصيدته المتفردة.. وداعا أيها الصادق الحبيب.

الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال نعاه بكلمات مؤثرة: رحم الله الشاعر الكبير محمود قرني كان رجلا دمث الخلق راقيا مهذبا ومثقفا كبيرا وشاعرا مختلفا رحمه الله رحمة واسعة واقبل عليه بفضله ورضاه آمين.

أما الدكتور أحمد الصغير، أستاذ الأدب العربي المشارك كلية الآداب جامعة الوادي الجديد، قال: الشاعر محمود قرني وداعا.. فقدت الحركة الشعرية العربية والمصرية اليوم شاعرا عظيما مجددا مؤثرا في حركة الشعر العربي. محمود قرني. عرفته مفكرا وناقدا وشاعرا نبيلا ومتمردا وصوتا مصريا مختلفا. سيظل محمود حيا في قصيدته الخالدة... العزاء لنا جميعا.

ونعى الشاعر عيد عبدالحليم قائلا: كل الأسى والحزن على فراقك أيها الغالي النبيل، المثقف كما ينبغي أن يكون، والشاعر صاحب المواقف المضيئة، والمخلص للكلمة، الوداع يا محمود قرني الوداع يا أعز الناس.

كما نعاه الدكتور محمد عبد الباسط عيد: رحم الله شاعرنا القدير محمود قرني... خالص العزاء لأهله ولقرائه وللثقافة العربية..!

ومحمود قرني أحد أبرز الأسماء الشعرية في الساحة المصرية والعربية خلال العقود الأخيرة، عمل بالمحاماة والصحافة، وشارك في العديد من المهرجانات الشعرية العربية والدولية بينها مهرجان أصوات المتوسط بفرنسا 2002، جرش 2004، مهرجان الشعر العربي بالمغرب 2009، مهرجان وهران لفنون الصورة والفيلم التسجيلي 2013، بالإضافة لعدد من المهرجانات الشعرية بالكويت، العراق، الأردن، أبوظبي، والمغرب، وكذلك بعض المشاركات البحثية الأخرى، كما شارك في لجان تحكيم بعض الجوائز العربية والمصرية مثل جائزة بلند الحيدري التي يمنحها منتدى أصيلة بالمملكة المغربية.

نشر عشرات المقالات حول الشعر والسياسة والفلسفة والرواية والنقد الأدبي والفنون التشكيلية، وشارك في عضوية مجلس أمناء مركز أحمد شوقي بالقاهرة التابع لوزارة الثقافة، كما شارك "قرني" في أول مجلس أمناء لبيت الشعر التابع لوزارة الثقافة، شارك في تأسيس مجلة الكتابة الأخرى المستقلة التي تصدر منذ مايو 1991، وشارك أيضا في تأسيس مجلة العصور الجديدة التي كانت تصدر عن دار سينا للنشر في نهاية التسعينيات.