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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أولياء أمور لـ"الدستور": الفيزياء أصبحت "فزاعة" الشهادة الثانوية

أولياء أمور
أولياء أمور

افترشت إيمان عبد الله الأرض أمام مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، منتظرة خروج ابنتها، حنان أحمد، من أداء امتحان مادة الفيزياء.

قالت إيمان عبد الله، ولي أمر الطالبة حنان أحمد، إن الفيزياء على وجه خاص أصبحت الفزاعة التي يخشاها الطلاب، هي والكيمياء التي هدمت طموح العديد من الطلاب هذا العام بسبب صعوبة الامتحانات، وجعلت الطلاب الجدد يفرون إلى الثانوية الصناعية والتجارية.

وأضافت لـ"الدستور" أنها تأمل أن تأتي الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط حتى يستطيع الطلاب تعويض الدرجات، وأن يستردوا ثقتهم في أنفسهم.

وقالت نسمة محمد، ولي أمر الطالبة نيرة إبراهيم، إن الفيزياء تجعل كل طلاب الثانوية العامة يشعرون بالقلق والذعر حيالها.

وقالت أسماء فتحي، ولي أمر الطالبة أمنية محمد، إن الفيزياء ترعب الطلاب في الشهادة الثانوية، وأنها تدعو الله أن يكون الامتحان سهلًا.

الثانوية العامة امتحانات الثالث الثانوي التاريخ الفيزياء

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