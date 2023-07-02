أولياء أمور فى الغربية: قضينا العيد لمراجعة التاريخ وواضع الجدول ظلم الطلبة

استقبلت لجان محافظة الغربية، اليوم الأحد، طلاب الثانوية العامة وذلك لأداء الامتحانات في مادتي التاريخ والفيزياء، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال زينب صقر، ولية أمر الطالبة مريم صقر، طالبة الثانوية الشعبة الأدبية بمدرسة الشهيد مختار كامل بزفتي، إن نجلتها لم تشعر بفرحة العيد واستغلت جميع الأوقات في المذاكرة والمراجعة والذهاب للدروس المراجعات المُجمعة استعدادا لأداء امتحان اليوم في مادة التاريخ، فقد قضينا العيد في المراجعة وكان على واضع الجدول أن يختار مادة أسهل عقب هذه الإجازة.

وأوضحت أن ابنتها وجارتهم زميلتها بنفس المدرسة عكفا علي المذاكرة والذهاب للدروس منذ أول أيام العيد وحتي آخر أيامه، مؤكدة أنهما أديتا ما عليهما ويبقي توفيق الله لهم لتحقيق حلمهما في الالتحاق بكلية "السياسة والاقتصاد".

وأشارت إلى أنها لم تترك نجلتها للتوتر، وحاول كل أفراد الأسرة أن يوفروا لها الوقت والظروف والطعام المناسبين ويبقى الأمل في الله أن يكون الامتحان مناسبا وقبل كل شيء توفيق الله لهم، فأنا اليوم لم أذق طعم النوم وأدعى لهم منذ صلاة الفجر أن يوفق الله جميع طلبة الثانوية العامة بشعبتيها وليس ابنتي فقط.

فيما قالت رحاب حمدي، والدة الطالبة تسبيح حسام، إن التاريخ بالنسبة لابنتها هو "البعبع" الذي تخاف منه، وإنها وزوجها عكفا على التخفيف عن ابنتهما خلال إجازة العيد، ويأملان أن تحقق ابنتهما حلمها بدخول كلية الإعلام.

فيما قالت إيناس محفوظ، والدة الطالب مصطفي حمدي، ابني اختار القسم الأدبي لسهولته ولكن حتى الآن لا يوجد امتحان خال من الأسئلة الصعبة، وخلال أيام العيد كنت أطالبه بالخروج ويرفض هو على عكس عادته، وأسأل الله له ولكل الطلبة التوفيق.

ويؤدي 22606 طلبة بالشعبة العلمية قسم علوم، و4977 بالشعبة العلمية قسم رياضة، و13348 للشعبة الأدبية، و110 للدولي، بإجمالي 41041 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات في شهادة الثانوية العامة في 116 لجنة عامة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، موزعة على إدارات شرق وغرب طنطا، كفر الزيات، بسيون، والسنطة، و59 لجنة تابعة لقطاع المنصورة، موزعة على إدارات شرق وغرب المحلة، سمنود، قطور، وزفتى.