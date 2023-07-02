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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. 13 مصابًا إثر حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة

اسعاف
اسعاف

أُصيب 13 شخصًا بجروح وكسور وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، إثر حادث تصادم بين سيارة "ميكروباص" وأخرى "ملاكي" بالكيلو 182 تجاه الإسكندرية بالطريق الصحراوي بوادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، لتلقي العلاج اللازم، وجارِ تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم "ميكروباص" مع "ملاكي" بالكيلو 182 اتجاه الإسكندرية بالطريق الصحراوي بوادي النطرون، مما أدى إلى إصابة 13 شخصًا بكسور وكدمات، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون، لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين إصابة كل من: "هشام ش.ع 38 سنة  الجيزه كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إيمان ح .م 38 سنة الجيزه كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مروه ع ب 38 سنة  القاهرة  كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ديفيد م ج 13 سنه  القاهره كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جاستن.م.ج 10 سنوات  القاهره كدمات وسحجات متفرقة بالجسم باسم.ط.م 19 سنه القاهره كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ،سماح.ع.ح 47 سنة  القاهرة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، روماني ك ف 28 سنة القاهرة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، دنيانا ع ن 25 سنه القاهره كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أماني س س 24 سنة القاهرة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، كراز س س 5 سنوات  القاهره كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ملاك ج 43 سنة القاهرة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جرجس  ط م "16 سنة القاهرة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اتخاذ الإجراءات 5 سنوات اتجاه الإسكندرية اصابة 13 شخص الطريق الصحراوي الطريق الصحرا

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