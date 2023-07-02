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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شاب فى مشاجرة بسلاح أبيض بالفيوم

سلاح أبيض
سلاح أبيض

أُصيب شاب بجروح قطعية وسحجات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين شخص آخر على أحد الكافيهات، في قرية ترسا بدائرة مركز سنورس بالفيوم.

بدأت المشاجرة بمشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة استخدمت خلالها الأسلحة البيضاء "آلة حادة" تسببت في إصابة الشاب بعددٍ من الجروح، وأصيب إصابات بالغة الخطورة فيما استغاث الأهالي بقوات الشرطة وسيارة الإسعاف.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل المصاب للمستشفى.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من  مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة حول نشوب مشاجرة بين شابين بسبب خلافات بينهم على أحد الكافيهات، في قرية ترسا بدائرة مركز شرطة سنورس، ووجود مصاب.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ إصابة شاب يدعى "حسن ي" (23 سنة) بجروح متفرقة بالجسم، جراء تعرضه للطعن بآلة حادة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان المشاجرة على الفور، التي تولت نقل الشاب المصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعه في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليه وتحديد أماكن ودرجة الجروح، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له بحسب إصاباته.

وتم القبض على الجاني رهن التحقيقات، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

اصابة شاب مشاجرة بسلاح أبيض الفيوم

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