الأمهات تساند طالبات مدرسة زهراء حلوان في امتحانيّ الفيزياء والتاريخ

مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، واستئناف امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد، بامتحان مادتيّ الفيزياء والتاريخ، حرصت الأمهات على مساندة بناتهن أمام مدرسة زهراء حلوان الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة المعصرة التعليمية.

وقالت "علياء" ولية أمر الطالبة وعد محمود، إنها قررت أن تأتي اليوم بعدما عانت ابنتها الأسبوع الماضي من مادة الكيمياء التي جاءت بدرجة عالية الصعوبة.

فيما قالت ولية أمر الطالبة "سهيلة علاء"، إنها قررت أن تأتي بجانب ابنتها حتى تساندها بسبب خوفها من امتحان مادة التاريخ الذي جاء صعبًا خلال الأعوام الماضية.

وبدأت امتحانات الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣، يوم الإثنين الموافق١٢ يونيو الماضي، بكل محافظات مصر، وذلك بمادتي التربية الوطنية والتربية الدينية.

وعن ورقة امتحانات الثانوية العامة 2023، فقد تم تعديل المواصفات الفنية لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، وإضافة إلي جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة، ويتمثل شكل الامتحان في ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ليشتمل الجزء الأول فيها على أسئلة لها درجة واحدة.

أما الجزء الثاني، فيشمل أسئلة لها درجتان، والجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره لإطلاع الطلاب عليه.