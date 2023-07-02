أميرة وكرستينا.. فرقتهما المحنة وجمعتهما الثانوية العامة من جديد

في كل عام منذ وقت انطلاق ماراثون الثانوية العامة تنشأ العديد من العلاقات بين الأمهات وأولياء الأمور، من خلال اصطحابهم لأبنائهم على مدار أيام امتحانات الثانوية العامة وانتظارهم في الخارج لحين خروجهم، وخلال ذلك الوقت يتعرف العديد من الأمهات على بعضهم.

ضمن تلك الصداقات التي كونتها الثانوية العامة صداقة أميرة وكرستينا والتي جمعتهم امتحانات الثانوية العامة عام ٢٠٢٢، حيث كان كل من بناتهما يؤديان الامتحانات داخل مدرسة واحدة بمدرسة الوراق الثانويه للبنات بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة.

علاقة وثيقة ربطتهما من وقتها على مدار أيام الامتحانات وحتى بعد انتهائها إلى أن ظهرت نتيجة الثانوية العامة لتكن المحنة التي تفرق بين الثنائي حيث نجحت ابنة أميرة ورسبت ابنة كرستينا لتستكمل كل منهما مسيرتها مع ابنتها في طريقها الخاص بها، الأولى في حياتها الجماعية والتنسيق وغيره، والثانية تعيد مشوارها من جديد مع ابنتها.

وفي امتحانات الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣ وبالتزامن مع انطلاقها جمعت الثنائي من جديد حيث تفاجأت كريستينا بزيارة أميرة لها أمام لجان مدرسة الوراق الثانوية العامة لدعمها وسندها في امتحانات ابنتها للعام الثاني على التوالي، ومن أجل أن توثق وتربط علاقتهما من جديد.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولا بد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.