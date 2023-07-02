وزير التعليم يوجه بتعويض الوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة

أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، زيارة مفاجئة لمحافظة مطروح لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة الدور الأول بمختلف لجان المحافظة.

وكان فى استقبال الوزير، بمقر المحافظة، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وعمرو شحاته مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وقد استهل زيارته بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية، لمتابعة سير الامتحانات اليوم، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

كما حرص الوزير على متابعة سير الامتحان بجميع المحافظات، والاطمئنان على وصول الأسئلة إلى جميع مقر اللجان الامتحانية بجميع المحافظات.

ووجه الوزير بالتأكيد على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت، وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ اجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان، كما شدد الوزير على تعويض الوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة في اللجنة.

ووجه الوزير أيضًا بمنح الملاحظين والمراقبين الذين يعملون اليوم الأحد يومًا بديلًا نظير يوم الإجازة، وفقًا للقواعد المعمول بها، وذلك تقديرًا لهم.

- التشديد على إحالة أى عملية غش إلكتروني إلى النيابة العامة

كما شدد الوزير على إحالة أى عملية غش إلكتروني يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ومن جانبه، رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالدكتور رضا حجازي، خلال زيارته للمحافظة لتفقد انتظام سير الامتحانات، مشيدًا بالجهد الذي يبذله الوزير لضمان انتظام سير منظومة الامتحانات.

وقد تفقد الوزير والمحافظ مركز توزيع الأسئلة بالمحافظة للاطمئنان على انتظام سير توزيع الامتحانات بالمحافظة.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الأول بمحافظة مطروح 2628 طالبًا، من بينهم 1096 طالبًا بالشعبة الأدبية و1532 طالبًا بالشعبة العلمية من خلال 13 لجنة رئيسية على مستوى المحافظة، كما تم توفير 16 استراحة للمراقبين والملاحظين بالمحافظة لتوفير كل سبل الراحة لهم.