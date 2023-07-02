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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يفتتح ملتقى المدارس الكاثوليكية بوادى النطرون

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

افتتح الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، ملتقى المدارس الكاثوليكية، في نسخته الأولى، وذلك ببيت الوادي، بوادي النطرون.

بدأ اليوم بالجلسة الافتتاحية، حيث تم الترحيب بغبطة أبينا البطريرك، بحضور سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب روماني أمين، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية بمصر.

وفي كلمته، تحدث الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر،  حول "هوية المدارس الكاثوليكية"، قائلًا: نحن مدارس مسيحية كاثوليكية، مشيرًا إلى أهميتها في الكنيسة، والمجتمع، لما تقدمه من قيم أخلاقية، ودينية.

ومن جانبه، عدد الأب روماني أمين في كلمته: الحلول التي من خلالها يتم مسايرة التطور منها: الاهتمام بالقيم الدينية، التعددية، التطور التكنولوجي، بالإضافة إلى الالتفاف حول البيئة.

در الحوار بمشاركة فعالة من جميع الحاضرين، أعقبها ورشة عمل بعنوان "التغيير والتطوير بمنظور تربوي مسيحي"، ألقاها السيد نجيب خزام، واختتم اليوم بالتقاط الصورة التذكارية.

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