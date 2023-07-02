المستشار خالد محجوب لـ"الشاهد": سجن وادى النطرون الوحيد الذى لم يُصور اقتحامه

قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إن المقدم محمد أبوالأسرار، استشهد في أحداث وزارة الخارجية بعد فض اعتصام ربعة.

أضاف محجوب، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن السجن الوحيد الذي لم يتم تصويره خلال الاقتحام هو وادي النطرون، فسجن أبوزعبل والمرج تم تصويرهما، مؤكدًا أن الشهيد قدم 134 صورة للأحداث التي تمت داخل سجن وادي النطرون.

وأكد أن الصور كشفت عن أن الأحداث التي تمت كانت كبيرة ومخططة، وكان المقدم أبوالأسرار سعيد وأول مرة يخرج هذه الصور، مشيرًا إلى أن مجهوده لم يذهب سُدى، وتم تفريغه في المحكمة واستُشهد هو بعد ذلك.

وتابع أنه لا يستطيع القول إن هناك ربطًا بين استشهاده وشهادته، لكنه من الشهداء الأبرار الذين قدموا شهادتهم للوطن.