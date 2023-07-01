نيقولا معوض يكشف تفاصيل انضمامه لمسلسل "الحشاشين"

كشف الفنان اللبناني نيقولا معوض، عن تفاصيل دوره في مسلسل "الحشاشين"، مع الفنان كريم عبدالعزيز، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أن المسلسل عرض عليه العام الماضي واعتذر عنه لأنه كان مرتبطًا بتصوير مسلسل "الثمن" في تركيا، وغضب جدًا لاعتذاره.

وتابع أن المسلسل تم تأجيله واتصلوا به مرة ثانية من أجل الدور ووافق على الفور، مشيرًا إلى أن مسلسل "الحشاشين" قصة جيدة والكاتب هو عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، وتوجد فيه كافة مقومات النجاح.

وعن شخصيته قال: "أؤدي شخصية عمر الخيام، وكان شاعًرا ورومانسيًا وذا عقلية مهمة".

وأشار إلى أنه يستعد لتصوير عمل روسي في دبي، ويقدم فيه شخصية رجل سوري، يدرس في روسيا، مؤكدًا أن العمل به علاقة إنسانية بين السوري والروسي وفي النهاية ترى الفوارق وأننا من يصنعها.