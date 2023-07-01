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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع صيدلانية وإصابة زوجها الطبيب وأطفالهما الثلاثة فى حادث سير بالتجمع الأول

اسعاف
اسعاف

لقت سيدة مصرعها وأصيب زوجها وأطفالها الثلاثة بعدما  دهستهم سيارة بمنطقة التجمع الأول.

كانت البداية عندما تلقت  غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة  بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى وجود متوفاة ومصابين بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين تصادم سيارة ملاكي بعائلة مكونة من أب وأم وطفليهما مما اسفر عن مصرع الأم وتدعى بسمة علي حسنين وتعمل صيدلانية بمستشفى بسيون المركزي وتوفت بنزيف في المخ  كما أصيب الأب ويدعى حمدان زكي، طبيب بيطري وإصابة أطفالها، ياسين حمدان زكي 11 سنة كدمة أسفل العين وابنته نور حمدان جرح قطعي في الفم، وعمرها 10 سنوات وأحمد حمدان 7 سنوات كسر بالقدم اليسرى وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إتخاذ الإجراءات القانونية أجهزة الأمنية أبين أجهزة الأم اجهزة الامن ابي أجرأ أحمد

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