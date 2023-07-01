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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على الامتحانات المتبقية لطلاب الثانوية العامة

الامتحانات
الامتحانات

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 علماً بأن يستأنف طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي امتحانات الثانوية العامة غدا الأحد الثاني من شهر يوليو الجاري، حيث يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمي امتحان مادة الفيزياء، ويتبقى في أيام الامتحانات لطلاب الثانوية العامة هذا العام، أسبوعين فقط حيث يترقب الطلاب، موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

وعن موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 فسيكون يوم الخميس الموافق 13 من شهر يوليو الجاري، حيث يؤدي طلاب قسم علمي علوم امتحان مادة الأحياء، بينما يؤدي طلاب علمي رياضة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، أما عن طلاب القسم الأدبي فسيؤدون آخر امتحان لهم في مادة الفلسفة والمنطق.

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الامتحانات المتبقية لطلاب الثانوية العامة

ويتبقى 6 أيام في جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي يؤديها طلاب الثانوية العامة خلال أسبوعين، حيث تم تحديد أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع في الفترة المقبلة لتكون امتحانات طلاب الثانوية العامة في جدول الامتحانات وتأتي المواد على النحو التالي:

الأحد الثاني من شهر يوليو الجاري يؤدي طلاب قسم العلمي بشعبتيه الرياضية والعلوم مادة الفيزياء حيث يبدأ زمن الامتحانات والذي يقدر به ثلاث ساعات بدءا من الساعة 9:00 صباحا وحتى 12:00 ظهرًا.

بينما يؤدي طلاب شعبة الأدبي امتحان مادة التاريخ غدا بدءا من الساعة 9:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا ومدة الإجابة ثلاث ساعات.

بينما يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء المقبل الرابع من شهر يوليو الجاري امتحان مادة الاستاتيكا لشعبة علمي رياضة وزمن الإجابة ساعتين يبدأ من 9:00 حتى 11:00 صباحًا.

ويوم الخميس الموافق السادس من شهر يوليو الجاري يؤدي طلاب الثانوية العامة بجميع الشعب امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى وزمن الإجابة  ثلاث ساعات تبدأ من الساعة 9:00 صباحًا وتنتهي في 12:00 ظهرًا.

كما يستأنف الطلاب امتحانات الثانوية العامة الأسبوع المقبل وتبدأ من يوم الأحد الموافق التاسع من شهر يوليو الجاري، حيث يؤدي طلاب شعبة علمي علوم امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ثلاث ساعات من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 12:00 ظهرًا بينما يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان مادة التفاضل والتكامل في زمن اجابه ساعتين يبدأ من 9:00 حتى 11:00 صباحًا بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع في زمن ثلاث ساعات.

وفي يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر يوليو الجاري يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان مادة الديناميكا في زمن اجابه قدرها ساعتين تبدأ من التاسعة صباحًا وحتى الساعة 11:00 صباحًا.

ويختتم طلاب الثانوية العامة امتحانات العام الحالي 2023 يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من الشهر الجاري حيث يؤدي طلاب قسم علمي رياضة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية ويؤدي طلاب قسم علمي علوم امتحان مادة الأحياء بينما يؤدي طلاب القسم الأدبي امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

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