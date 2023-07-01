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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

روشتة لطلاب الثانوية قبل امتحان التاريخ: "لا تغرّكم سهولة الجغرافيا"

شريف سيد
شريف سيد

قدم شريف سيد، رئيس قسم التاريخ بالمدرسة السعيدية العسكرية، روشتة مهمّة لطلاب الثانوية العامة قبل امتحان التاريخ غدًا حيث تستأنف وزارة التعليم امتحانات 2023 عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى.

وقال شريف، لـ"الدستور": “الامتحان عبارة 46 سؤالاً 44 اختر من متعدد.. و2 مقالي.. وأهم الفصول السابع والثاني والثالث والرابع تجميع أكبر درجات، إضافة إلى أن الفصول الخامس والسادس مهمين جدًا في أسئلة الربط”.

أضاف معلم التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2023: “على الطالب أن يحتفظ بالهدوء وقراءة ورقة الامتحان كاملة قبل البدء في الإجابة وتنظيم الوقت وينتقل إلى السؤال التالي إذا تعثر في إجابة سؤال ما” قائلا:" اقرأ الأسئلة بعناية وتأكد من حل كل سؤال بالشكل الصحيح والتأكد من جميع الإجابات، خاصة إذا أنهيت الامتحان مبكراً".

واختتم رئيس قسم التاريخ بالمدرسة السعيدية العسكرية حزمة نصائحه لطلاب الثانوية قائلاً: “يجب على الطلاب عدم الانسياق وراء شائعات صعوبة امتحان التاريخ، بسبب سهولة امتحان الجغرافيا والامتحان سيكون في مستوى الطالب المتوسط”.

وتعلن وزارة التربية والتعليم استئناف امتحانات الدور الأول للثانوية العامة غدًا حيث من المقرر أن يؤدى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، وذلك حسب الجدول المعتمد لامتحانات الثانوية العامة.

وفي إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بفتح أبواب اللجان بداية من ٨.١٥ صباحا، وأهابت الوزارة بأبنائها الطلاب الوصول مبكرًا للجان الامتحانات للانتهاء من جميع إجراءات التفتيش بدقة، إضافة إلى كتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية، قبل بداية الامتحان بـ١٠ دقائق".

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