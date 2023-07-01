قبل إجرائه عملية جراحية.. دخول الشاعر محمود قرنى الرعاية المركزة

كشف فارس خضر عن دخول الشاعر الكبير محمود قرني الرعاية المركزة لأحد المستشفيات الخاصة في مصر الجديدة، وذلك قبل إجرائه عملية زراعة كبد المقرر إجراؤها بعد 9 أيام من الموعد الذى حدده الأطباء.

وكتب فارس خضر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي: "العذابات التي نهشته خلال العامين الماضيين، لا يتحملها بشر .. وأقسى هذه العذابات، ألا يعرف قدره في هذا البلد المنكوب، لا وزارة ثقافة، ولا اتحاد كتاب.. ولا أحد.. لا أحد يهتم أو يساند قامة شعرية وثقافية رفيعة مثل محمود قرني.. مئات الآلاف أنفقها في رحلة علاجية مروعة.. بين أطباء نزع الله من قلوبهم الرحمة.. وما من تحرك، ولو لذر الرماد في العيون، من أية جهة ثقافية لمساندته في محنته الكبرى".

ومحمود قرني (مواليد 1961) هو شاعر قصيدة نثر، وكاتب مصري وهو أحد أبرز شعراء جيل الثمانينيات من القرن العشرين في القصيدة العربية.

نبذة عن حياته

من مواليد عام 1961 في مدينة الفيوم، ويقيم بالقاهرة، حاصل علي درجة ليسانس في القانون من جامعة القاهرة 1985، عمل بالمحاماة، والصحافة وشارك في العديد من المهرجانات الشعرية العربية، والدولية كـ: مهرجان أصوات المتوسط بفرنسا، مهرجان جرش، مهرجان الشعر العربي الثالث بالمغرب، وأسبوع الثقافة المصرية بالكويت.

نشر عشرات المقالات حول الشعر والسياسة والرواية والنقد الأدبي والفنون التشكيلية اعتبارًا من عام 1993 وحتى 1997 عمل مراسلًا ثقافيًا لجريدة «عمان» التي تصدر عن سلطنة عمان، وفي نفس الفترة كان يحرر بابًا ثابتًا بمجلة «الثقافة الجديدة» تحت عنوان «رحيق الكتابة».

اعتبارًا من عام 1997 عمل محررًا ثقافيًا بجريدة العربي، التي تصدر عن الحزب الناصري، وكان يحرر بابين ثابتين، هما «رحيق الكتابة»، و«الحمام الزاجل»، واعتبارًا من عام 1999 عمل مشرفًا على القسم الثقافي بجريدة «القدس العربي»، مكتب القاهرة.

كتب عن أعماله العديد من النقاد، والمبدعين منهم: صبحي حديدي، رمضان بسطويسي، إبراهيم عبدالمجيد، محمد مستجاب، وائل غالي، أمجد ريان، أشرف عطية، حاتم عبدالعظيم.