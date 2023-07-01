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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عادل حمودة يكشف سبب رفضه لقاء "مرسي" رغم دعوته 3 مرات للقاءه

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنه تم دعوته  للقاء الرئيس الإخواني محمد مرسي 3 مرات، الأولى بصفته رئيس تحرير جريدة الفجر، وأخرى بصفته مقدم برنامج سياسي، وثالثة باتصال تليفوني من مكتبه، ولكنه لم يستجب.

سبب عدم  ذهابه للقاء مرسي 

وأضاف خلال حلقة برنامج "واجه الحقيقة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن سبب عدم  ذهابه للقاء مرسي كان نابعًا من شعور داخلي بأن الرجل الذي يحكم مصر لا يستحق مكانه، فهو لا يملأ منصبه، ووصفه بأنه قلم توقيعات للقرارات التي يصدرها المرشد العام للإخوان محمد بديع، وخيرت الشاطر أمين التنظيم.

وأكد أن صحفيي الجريدة التي يترأسها لم يترددوا في توجيه أشد الانتقادات إلى محمد مرسي وهو في عزة سطوته.

عادل حمودة محمد مرسي لقاء 3 مرات دعوته قلم توقيعات المرشد العام للإخوان خيرت الشاطر

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