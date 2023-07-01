محمد عزت محمد خطيبًا للجمعة المقبة من مسجد “عمرو بن العاص”

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأداء خطبة الجمعة المقبلة، بعنوان: "عناية الإسلام بالنشء"، والتي ينقلها التلفزيون المصري من مسجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه بالقاهرة.

بناءً على تقرير إدارة الدعوة الإلكترونية عن أعمال شهر يونيه 2023م في مجال النشر الإلكتروني، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف إثابة قدرها (2000) للشيخ محمد إبراهيم عبده رمضان - مديرية أوقاف السويس.

وإثابة قدرها (1000) جنيه لكل من:

1- ممدوح عبد الغنى عثمان - مديرية أسيوط.

2- حسن مصباح محمد - مديرية جنوب سيناء.

3- أحمد عبدالسعيد أبوطالب - مديرية الجيزة.

4- وسام على السيد - مديرية الإسكندرية.

5- محمود علي حسن - مديرية سوهاج.

6- شعيب محمد إبراهيم عبد الجواد صقر- مديرية كفر الشيخ.

7- إبراهيم عبد الله محمد عبده- مديرية القاهرة-إدارة الشروق.

8- إبراهيم شوقى حامد حسانين - مديرية السويس - إدارة عتاقة.

9- محمد لطفى انور احمد - مديرية المنيا - إدارةالشيخ مسعود.

10- صبرى أبو العطا محمد أبو العطا - مديرية شمال سيناء- إدارة شرق العريش.

11- مصطفى حسن حسين إبراهيم - مديرية المنيا – إدارة العدوة.

12- مرعى أمين مرعي أمين- مديرية الجيزة - إدارة بولاق الدكرور.

13- عمر صبحي أبو عجوه علي - مديرية السويس - إدارة السويس.

14- مصطفى محمود عبد الوهاب حامد- مديرية المنيا- إدارة ديرمواس.

15- عادل محمد زكي - مديرية بني سويف -إدارة الوسطى.

16- محمد رجب صديق عبد الله - مديرية الشرقية.

وإثابة قدرها (500) جنيه لكل من:

1- شريف عبد الحى طنطاوى منصور - مديرية المنوفية – إدارة منوف.

2- محمد ممدوح عبد الغني عثمان – مديرية دمياط – إدارة كفر سعد.

3- عماد محمد محمد هيبة - مديرية بورسعيد – إدارة الشرق وبور فؤاد.

4- أسعد محمد محمد إبراهيم - مديرية سوهاج – إدارة جنوب دار السلام.

5- ناصر سالم سليم حسن - مديرية البحر الأحمر- إدارة رأس غارب.

6- سعيد محمد إبراهيم محمد علام – مديرية البحيرة – إدارة ايتاي البارود ثان.

7- صبري سعد عبدالوهاب عامر - مديرية البحيرة – إدارة أبوحمص ثان.

8- محمد سويلم فرج محمد - مديرية الشرقية – إدارة الإبراهيمية.

9- محمد عبد الكريم محمد - مديرية القليوبية – إدارة الخانكة.

وذلك لتميزهم في مجال الدعوة الإلكترونية والنشر الإلكتروني.