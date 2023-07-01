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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نسرين البغدادى: المرأة كانت بالصفوف الأولى فى ثورة 30 يونيو

نسرين البغدادي
نسرين البغدادي

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة، إن المرأة كانت في الصفوف الأولى في ثورة 30 يونيو، بسبب استشعارها بوجود خطر كبير على الوطن والهوية المصرية، ولهذا تستحق المرأة المصرية الدعم والتمكين الشامل. 

أول مكتسبات 30 يونيو

وأكدت الدكتورة نسرين البغدادي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن أول المكتسبات التي شعرت بها المرأة المصرية هو تخلصها من مظاهر العنف الكثيرة التي كانت تتم ممارستها ضدها.

وأضافت في حديثها، أن المرأة عبر العصور قادت الكثير من الأزمات وبخاصة الأزمات الاقتصادية، معبرة: "المرأة دائمًا تدافع عن أكل عيشها ومستقبل أولادها، لذا تكون المرأة في الصفوف الأولى لمواجهة الأزمات".

تمكين المرأة 

وتابعت: "أتقدم بالشكر لرئيس الجمهورية بسبب قراره بتحويل قانون الوصاية على المال للبرلمان لدراسته وتعديله، وهذا القانون أول مخرجات الحوار الوطني، لذا يمكن القول إن الدولة واقفة بقوة بجوار المرأة".

واستطردت: "هناك عمل فعّال من قِبل الدولة على توسيع دائرة العمل الفعلي للمرأة في المجتمع، لذا بدأنا نجد المرأة في الكثير من المناصب القيادية السياسية بمختلف القطاعات، ولهذا يمكن القول إن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرأة عمل على تقليل الفجوة التي كانت توجد بين المرأة والرجل".

نسرين البغدادي 30يونيو تمكين المرأة دعم المرأة القومي للمرأة

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