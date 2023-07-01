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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الزحام يسيطر على شوارع الغربية قبيل نهاية رابع أيام العيد

عيد الأضحي
عيد الأضحي

سيطر الزحام على الشوارع الرئيسية بمدن الغربية مع توديع المواطنين بالمحافظة لعيد الأضحي المبارك وعانت بعض الشوارع من شلل مروري تام وسط حالة من الفوضي بسبب مركبات التوك توك خاصة في مدينتي زفتي وكفر الزيات، حيث إشتكي المواطنون من عدمالقدرة علي السير في الشوارع بسبب تلك المركبات.

وقالت أمينة غنيم، طالبة بكلية الهندسة، يمكن تخفيف الضغط على الشوارع عن طريق توجيه حركة المرور وتحويل السيارات والتوك توك إلى مسارات بديلة، وتوفير وسائل النقل العام الإضافية لنقل المواطنين بكل يسر وسهولة، كما يمكن للأفراد المساهمة في تخفيف الزحام عن طريق تجنب استخدام مركبات التوك توك والسيارات الخاصة بشكل مسؤول، كما يمكن تنظيم الاحتفالات الخاصة بعيد الأضحى بطريقة تسهل حركة المرور، وتقلل من حدة الازدحام في الشوارع.

فيما قال حسن المصري، مهندس من الغربية، يمكن أن يحدث زحام في الشوارع خلال أي عطلة أو مناسبة خاصة، وهذا أمر طبيعي نظرًا لزيادة حركة السيارات والمشاة، والأمر يحتاج إلى وضع خطط مسبقة لإدارة حركة المرور وتخفيف الزحام، وذلك عن طريق توجيه حركة السيارات وتخصيص مسارات مؤقتة، لتخفيف الضغط على الشوارع، ومنع تواجد العاب الأطفال في الشوارع العامة والعمل علي توفير أماكن بديلة لوقوف هذه الألعاب وإلزام أصحابها بعدم تعطيل المرور.

وحرص مواطنو محافظة الغربية، علي الخروج للشوارع العامة والمتنزهات واماكن تواجد ألعاب وملاهي الأطفال، بعيدًا عن الشوارع المزدحمة وزاد القبال علي المتنزهات والحدائق العامة مع إنكسار حرارة شمس النهار حيث قلت نسبيًا درجات الحرارة المرتفعة التي تضرب البلاد صباحًا خلال هذه الأيام.

كما حرص المواطنون على الخروج والتنزه على الكورنيش هربا من حرارة الجو واستقلال المراكب النيلية للتنزه والقيام بجولات نيلية بفرعي النيل دمياط ورشيد، وشهد كورنيش النيل بمدينة زفتي، ازدحاما كبيرا من المواطنين وزحامًا على المراكب النيلية وداخل الحديقة المطلة على النيل وتوافد الأسر والأطفال بأعداد كبيرة، وسط تواجد أمني واستنفار لقوات الحماية المدنية والإنقاذ.

كما شهد كورنيش ترعة القاصد بمدينة طنطا المطل على ترعة القاصد بعد تجميله وتحويله إلى كورنيش خروج أبناء مدينة طنطا للاحتفال بعيد الأضحى على الكورنيش الجديد، حيث أصبح لمدينة طنطا لأول مرة كورنيش يمتد لمسافة 2 كيلو حتى منطقة الاستاد.

من جهته، أكد الدكتور مهندس أحمد عطا، ‏نائب محافظ الغربية، أن المحافظة وأجهزتها المعنية تشن حملات، بالتعاون مع قسم الإشغالات ووحدات المرور، للحد من ظاهرة انتشار الباعة الجائلين ومركبات التوك توك وتعطيلها حركة المرور، وأن الجميع يسعى لمنع التكدس المروري الذي يتسبب فيه التوك توك وغيره، مؤكدًا أن التوك توك ظاهرة في مصر كلها وليس في الغربية وخاصة زفتي وكفر الزيات فقط، وأن المحافظة بصدد إصدار قرار بالترقيم لكل مركبة بالتعاون مع المرور، بالمراكز كافة.

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