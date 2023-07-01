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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رائدات 100 مليون صحة لتوعية سيدات حدائق القناطر في العيد (صور)

رائدات 100مليون صحة
رائدات 100مليون صحة

قامت مجموعة من رائدات حملة 100 مليون صحة بتوعية سيدات المتواجدين في حدائق القناطر الخيرية لتقدم خدماتها الطبية المجانية لأبناء وأهالي المحافظة، تستهدف المبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان.

وشملت المبادرة بما تضمه من فرق طبية متكاملة وعيادات طبية منتقلة إجراء الكشف الطبي على المواطنين بالمجان وتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية لهم وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة والوصول للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء، في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة.

تشمل المبادرة التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، إضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

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100 مليون 100 مليون صحة إجراء الكشف الطبي الخدمات الصحية والعلاجية الطبية المجانية الكشف المبكر عن أورام الثدي الكشف الطبي على المواطنين

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