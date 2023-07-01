شاب عشريني: مبادرة كلنا واحد واجهة مشرفة لمصر وثورة 30 يونيو (فيديو)

حالة من الرواج الكبير شهدته السلاسل التجارية المشاركة في مبادرة كلنا واحد، التي تنظمها وزارة الداخلية، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، واعلانها عن تخفيضات هائلة بمحلات الملابس ومطاعم الوجبات السريعة .

قال محمود حسين شاب عشريني، خلال تواجده بمنطقة المطاعم، بمول العرب في مدينة السادس من أكتوبر، إن مبادرة كلنا واحد جميلة جداً، وصورة مشرفة لمصر التي تحتفل اليوم بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو المجيدة، مضيفًا: "استغليت فرصة الإجازة الأسبوعية، عشان احتفل بعيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، وهحاول استغل الفرصة، وأقوم بجولة تسوق في المحلات المشاركة في مبادرة كلنا واحد".