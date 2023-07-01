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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال كثيف من المواطنين على حديقة الحيوان في رابع أيام عيد الأضحى

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

شهدت حديقة الحيوان في رابع أيام عيد الأضحى المبارك إقبالا كثيفا من المواطنين خاصة الأسر والصغار، حيث امتلأت الحديقة بالأطفال للعب مع الحيوانات وتقديم الطعام لهم.

وجاء محمود السيد، من محافظة القليوبية برفقة أسرته المكونة من 7 أفراد في رابع أيام العيد للاستمتاع بالإجازة، قائلًا: "العيد يعني حدائق وخاصة حديقة الحيوان لأنها أكتر حاجة أولادي بيفرحوا بيها وهما بيشوفوا الحيوانات وهي بتاكل وتلعب وكمان من أرخص أماكن الفسح الي مبتكلفنيش كتير خاصة أن أنا معايا خمس أطفال".

وقالت منة، أحد زوار الحديقة، إن الأجواء مبهجة للغاية، وإنها جاءت مع صغارها لالتقاط الصور التذكارية مع الحيوانات والتنزه داخل الحديقة، مضيفة: "من أفضل أماكن الفسح في الأعياد خاصة بتحسسني بالعيد بتاع زمان وباخد وبنتي وبنزل أتفسك أنا وهي لأن باباها مسافر وبتتبسط جدًا مع الحيوانات وباخد معايا جزر وخس نأكلهم ونلعب سوا في العيد".

وأضافت سوسن سعيد: "حديقة الحيوانات بالنسبة لنا مكان مفضل خلال فترة العيد أو شم النسيم، أردت الترفيه مع أولادي بعيدًا عن ضغوطات الحياة الأجواء ممتعة علي الرغم من حرارة الشمس ولكن الفرحة بتهون علينا أي شيء ولم الأهل والأصحاب داخل الجنينة وبنبي ذكريات حلوة لأولادنا يتفكروها لما يكبروا، وتعتبر من الأماكن الغير مكلفة المحافظة علي سعر رمزي وهو خمس جنيهات، وننتمني أن تستمر بهذا الشكل".

وشهدت حديقتي الحيوان والأورمان إقبال كثيف من المواطنين منذ بداية عيد الأضحى المبارك وتم رفع كفاءة الخدمات بهما، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لضمان تحقيق مستوى راق في الخدمات الترفيهية المقدمة للمواطنين وإعادة مكانة الحديقتين مع استعدادات تامة من أجل راحة المواطنين خلال فترة العيد.

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أيام عيد الأضحى أيام عيد الأضحى المبارك اقبال كثيف من المواطنين الحديقة الحيوانات الحيوان عيد الأضحى المبارك

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