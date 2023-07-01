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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد نهائى كأس رابطة الأندية بين المصرى وسيراميكا كليوباترا

كأس الرابطة
كأس الرابطة

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن موعد نهائى كأس رابطة الأندية المقررة إقامته بين المصري وسيراميكا كليوباترا.

وحددت رابطة الأندية يوم 22 يوليو المقبل موعدًا لإقامة النهائي على استاد الجيش، فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وكان المصري قد تأهل إلى الدور النهائى للبطولة بعد الفوز على فيوتشر بركلات الجزاء، كما تأهل سيراميكا للمباراة النهائية بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بين الفريقين.

ومن المقرر أن يحصل أصحاب المراكز الأولى على جوائز مالية مثلما حدث في الموسم الماضى، وحصل صاحب المركز الأول على مليون و500 ألف، وحصل صاحب المركز الثاني على مليون و750 ألف جنيه لصاحب المركز الثالث، و500 ألف جنيه للمركز الرابع.

ويوجد تفكير داخل رابطة الأندية بالاتفاق مع اتحاد الكرة على مشاركة بطل كأس الرابطة فى السوبر المصري فى نسخته الجديدة، بعد الاستقرار على مشاركة 4 فرق بدلًا من فريقين على أن يشارك في السوبر بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس مصر وبطل كأس رابطة الأندية. 

وأقيمت أول نسخة من بطولة كأس الرابطة العام الماضى، وتوج نادى فيوتشر بالبطولة بعد الفوز على المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف.

المصري وسيراميكا مباراة النهائي كأس رابطة الأندية جوائز مالية الاتحاد السكندرى المركز الأول

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