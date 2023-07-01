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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إنقاذ حياة مريضة بمستشفى أحمد ماهر لديها ثقب فى الأمعاء دون جراحة

عملية
عملية

نجح فريق طبي بمستشفى أحمد ماهر التعليمي في إنقاذ حياة مريضة لديها ثقب في الأمعاء بدون جراحة، حيث اتخذ الفريق الطبي القرار بسرعة التعامل مع المريضة عن طريق المنظار بدون الحاجة إلى تدخل جراحي، منعًا لتدهور حالتها، وقد تحسنت الحالة وخرجت بعد وضعها تحت الملاحظة لمدة 72 ساعة دون الحاجة لأي تدخل جراحي.

وأعلن الدكتور هاني إمبابي، مدير مستشفى أحمد ماهر التعليمي، عن استقبال وحدة المناظير المتطورة بالمستشفى، مريضة تبلغ من العمر 32 عامًا، تعاني من براز مدمم وانخفاض مستوى الهيموجلوبين بالدم.

وقام فريق طبي بقيادة الدكتور هاني أبوطالب والدكتور أحمد عبده استشاريي مناظير الجهاز الهضمي بالتعامل مع الحالة وإجراء منظار أمعاء دقيقة ثنائي البالون طارئ، وتبين وجود وحمات دموية كبيرة بالأمعاء الدقيقة، وأثناء التعامل مع النزيف بكى أرجون لوحظ ثقب بالأمعاء الدقيقة على بعد 1 متر من المعدة، حيث اتخذ الفريق الطبى القرار بسرعة التعامل معه عن طريق المنظار بدون الحاجة إلى تدخل جراحي، منعًا لتدهور الحالة، وتم تحسن وخروج الحالة بعد وضعها تحت الملاحظة لمدة 72 ساعة دون الحاجة لأي تدخل جراحي.

وأوضح مدير مستشفى أحمد ماهر أن هذه التقنية تعتبر بمثابة إنجاز طبي يحدث لأول مرة، حيث لم يذكر استخدام منظار الأمعاء الدقيقة في غلق ثقب بالأمعاء بعد منطقة الإثنى عشر قبل ذلك في أي ورقة بحثية أو طريقة علاجية سبق نشرها في مختلف الأكاديميات والهيئات البحثية حول العالم، وأدى هذا التعامل الاحترافي إلى إنقاذ حياة المريضة دون الحاجة للتدخل الجراحي.

من ناحيته؛ أكد الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حرص الهيئة على توفير أحدث الإمكانيات والأجهزة العلمية بكل وحداتها لضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة، استنادًا إلى وجود كوادر طبية مؤهلة للتعامل مع مثل هذه التقنيات الحديثة، وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

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