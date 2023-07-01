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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الدستور" تحصل على المحاضر الموجهة لجزار المونوريل (القصة الكاملة)

النيابة في انتظار
النيابة في انتظار صاحب تعليق الأضحية على المونوريل

حصلت جريدة الدستور على أوراق المحاضر الخاصة بصاحب محلات جزارة أبوعلي وذلك عقب انتشار صورة على شبكات التواصل الاجتماعي لتعليق أضحية على أحد أعمدة المونوريل بمدينة نصر.

 

وخالف المدعو عبد الحميد سيد علي أحمد صاحب محلات "جزارة أبو علي" الكائن بعنوان 2 شارع عبد القاهر الجرجاوي شرق مدينة نصر، القانون رقم ٢٨١ لسنة ٩٤ والقانون رقم ٥٣ لسنة ٦٦ وقانون محال الجزارة وكذلك مخالفة قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وقانون النظافة رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ والذبح خارج السلخانة والمجازر العمومية ولقيامه بالذبح بالطريق العام والتعدى على الممتلكات العامة بإتلافه جزءا من عمود المونوريل بشارع ذاكر حسين وتركيب جنش لذبح الأضاحى.

 

وحوت الأوراق الحاصلة عليها جريدة "الدستور" سلسلة من المحاضر الموجهة لصاحب محل جزارة أبو علي وجاءت محضر إشغال ومحضر بيئة ومحضر طرق ومحضر غلق وإحالته للنيابة العامة.

 

وأثارت الصور المتداولة للجزار المعلق للأضحية بأحد أعمدة المونوريل موجة من السخط على ما تقوم به الدولة من إنجازات والتعامل معها على هذا النحو.

 

ومن جهته قال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير عام محافظة القاهرة، إنه تم غلق وتشميع جزارة أبوعلي الكائن بـ 2 شارع عبد القاهر الجرجاني مع شارع ذاكر حسين بالحي السابع.

 

وأوضح "عوض"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن صاحب محل الجزارة (أبوعلي)، هو من علق الأضحية في أحد أعمدة المونوريل، مشيرًا إلى أنه تم تحرير عدد من المحاضر (إشغال، بيئة، إتلاف، غلق وتشميع).


وجاء تحرك محافظة القاهرة، بإعادة الشيء لأصله في حي شرق مدينة نصر عقب واقعة تعليق الأضحية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الجزار المخالف.

 

ومن جهتها أوضحت محافظة القاهرة، أن واقعة قيام أحد محال الجزارة بالتعدي على أحد أعمدة المونوريل حدثت أول أيام عيد الأضحى المبارك، وقامت الأجهزة المعنية بحي شرق مدينة نصر بإزالتها على الفور في حينه، وحررت المحاضر القانونية اللازمة ضد المخالف.

 

وأهابت محافظة القاهرة بالمواطنين الحفاظ على الممتلكات العامة والبيئة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية، مؤكدة وجود رقابة مشددة بالشوارع لمنع المخالفات واتخاذ الإجراءات الحاسمة حيالها.

 

ومن ناحيته قال الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه تمت إعادة الشيء لأصله بموقع المونوريل بحي شرق مدينة نصر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الجزار المخالف.

 

وقام رجال هيئة نظافة القاهرة بالعمل في إرجاع منطقة عمود المونوريل إلى طبيعتها بعد تكليف اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة القاهرة.

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تعليق الأضحية بالمونوريل ​القصة الكاملة محافظ القاهرة المونوريل أخبار محافظة القاهرة

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