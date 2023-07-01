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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 1462 مخالفة مرورية وتنفيذ 178 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال الأمن العام، حيث تم ضبط 12 قضية.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1462 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 178 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط 2 قضية، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات تم ضبط 3 قضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

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