ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اقتصادي يطالب بتقديم مزيد من الإعفاءات الضريبية للمستثمرين

ارشيفية
ارشيفية

قال الخبير الاقتصادي د.رمزي الجرم إنه على الرغم من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تقدر بنحو 5.4 مليار دولار خلال 2021، والاستحواذ على نحو 16.4٪ من إجمالي التدفقات الاستثمارية في المنطقة العربية، وتحقيق المركز الثالث على المستوى العربي، إلا أن نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي مازالت منخفضة بشكل ملحوظ، حيث إنها لا تتجاوز 1.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وهو ما دعا إليه الرئيس السيسي بتكليف البنك المركزي بتبني مبادرات جديدة من أجل تحفيز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بشكل عام، والاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل خاص، نظرا لأنها تُعد الاستثمار الحقيقي الذي لديه القدرة على استدامة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل بشكل حقيقي.

أضاف الجرم، لـ"الدستور" أن الدولة المصرية تسعى جاهدة خلال الفترة الحالية على الحد من التذبذبات في أسعار الصرف من خلال تبني سياسة الأسعار المرنة للصرف الأجنبي بشكل كامل منذ بداية العام الجاري، فضلاً عن قيام البنك المركزي بدعوة البنوك إلى تبني عقود المشتقات المالية كأحد الأدوات اللازمة لطمأنة المستثمرين الدوليين بشأن تذبذبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي بشكل خاص، إضافة إلى سعي الحكومة نحو زيادة الفرص امام القطاع الخاص لتصل لنحو 65٪ من حجم الاقتصاد المصري، خلال الثلاث سنوات القادمة من خلال اعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وطالب الخبير الاقتصادي بضرورة تقديم مزيد من الإعفاءات الضريبية المُشجعة للمستثمريين الدوليين، فضلاً عن التسويق للفرص الاستثمارية في مصر من خلال مسوقين على درجة من الخبرة والكفاءة، إضافة إلى عودة وزارة الاستثمار كما سبق وتوليتها مهمة جذب الاستثمارات الأجنبية وتحديد الإجراءات اللازمة لخلق مناخ استثماري ملائم وجاذب بشكل حقيقي مع ضرورة التركيز على القطاعات كثيفة استهلاك الطاقة، لما لها من القدرة على جذب استثمارات اجنبية من الدول الأوروبية التي ترتفع فيها أسعار الطاقة بشكل كبير جدًا خلال الفترة الحالية، مقارنة بأسعارها في السوق المصري، وعلى قائمة تلك الاستثمارات، الاستثمار في قطاعات البتروكيماويات والسيراميك وغيرها من الصناعات كثيفة الطاقة.

استثمارات أجنبية الإعفاءات الضريبية مصر الدولة المصرية لناتج المحلي الإجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة

الأكثر قراءة

اعتبريها عيديتي.. اعترافات قاتل زوجته ليلة العيد في أوسيم

ميسور الحال وساهم فى بناء المساجد.. صديق "مدير المدرسة" يكشف تفاصيل جديدة عن آخر لحظات معلم المنيا

ابن معلم المنيا: والدى ليس عامل بناء.. وشارك فى زيارة الرئيس السيسى للمحافظة

نقل جميع الموظفين للعاصمة الإدارية خلال أيام.. وصرف بدلات السكن والانتقال مع مرتب يوليو

اعرف بالتفصيل مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

ضبط مرتكبى واقعة تعليق اللحوم بـ"عمود المونوريل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

صور

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين

بريطانيا وأستراليا وكندا يطالبون حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها ببناء وحدات استيطانية

"الخارجية الفلسطينية" تطالب بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب