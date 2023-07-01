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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المنوفية: إحالة رئيسىّ وحدتين محليتين بمدينة الباجور للتحقيق بتهمة الإهمال

مروه زهران رئيس مدينة
مروه زهران رئيس مدينة الباجور

قررت مروة زهران، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، إحالة رئيسيّ وحدتين محليتين للتحقيق؛ وذلك للإهمال في الأعمال الإشرافية وعدم تواجد أحدهما في جولة مفاجئة لرئيس المدينة صباح اليوم.

وفاجأت مروة زهران، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، الوحدة المحلية بقرية كفر الباجور، حيث تابعت تواجد النوبتجية، وذلك من خلال التنظير على الدفاتر، وإحالة رئيس الوحدة للتحقيق لسوء الحالة العامة للنظافة وعدم الاهتمام بري الأشجار المثمرة، كما تابعت سير العمل في أرشفة رخص البناء إلكترونيًا وسحب الإسكانر حفاظًا على الملفات.

وشملت جولة رئيس مدينة الباجور الوحدة الصحية بكفر الباجور، واطمأنت على تواجد النوبتجية خلال اليوم وتواجد الأطقم الطبية، كما شددت على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة بالقرية والطريق العام.

وشملت جولة زهران، الوحدة المحلية لميت عفيف، وقررت إحالة رئيس الوحدة للتحقيق لسوء الحالة العامة للوحدة وعدم تواجده، وتأكدت من تواجد النوبتجية بالوحدة، كما تم التنظير على دفاتر الحضور والانصراف، وتابعت على أعمال أرشفة رخص البناء إلكترونيًا، وما تم من أعمال الأرشفة خلال الفترة الماضية.

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