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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"قص ولزق من الإخوان".. لميس الحديدي توضح حقيقة تصريحاتها حول "الحج بالميتافيرس"

لميس الحديدي
لميس الحديدي

ردت الإعلامية لميس الحديدي، تعليقًا على ما تم تداوله حول حقيقة تصريحاتها حول الحج بالميتافيرس، في حلقة الأحد الماضي،  عبر إعادة نشر مقطع الحلقة  الحقيقي، قائلة: "لمن يريد أن يعرف الحقيقة حول هوجة الحج بالميتافيرس.. هذا هو الفيديو الحقيقي والكامل.. مش القص و اللزق اللي الإخوان طلعوه".

وتابعت عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" أما اللي عاوزين يزيطوا بقى ويصدقوا أي حاجة دون تيقن فنتركهم لجهلهم".

 

وكان برنامج "كلمة أخيرة" في حلقة السبت الموافق 24 يونيو قد حل ضيفاً عليه الدكتور أسامة رسلان مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر وذلك في فقرة خصصت عن مناسك الحج  قبيل وقفة عرفات  وفلسفة الفريضة وكثير من الاسئلة المجتمعية   مثل هل يجوز الاقتراض بغرض الحج؟.

وذكرت في مقدمة الفقرة أن الأجيال الجديدة من الشباب تطرح تساؤلات مختلفة عن الأجيال السابقة قائلة: "الفرائض في الإسلام من المسلمات والتسليم بها ركن ركين ولكن بعض الاجيال الجديدة من المراهقين  والشباب تطرح تساؤلات كثيرة".

وكان ضمن الأسئلة التي طرحتها على الدكتور رسلان: "لو أحد الأطفال سأل والده أو والدته في أحد مناسك الحج وأخبره والده بضرورة عدم مناقشة المناسك وتفاصيلها وهذا قد لايعجب الطفل  فمثلاً لو طفل سأل والده لماذا لانؤدي فريضة الحج "أونلاين" أو بتقنية الميتافيرس وهي أسئلة يطرحها الجيل الجديد الصغار منهم  فكيف يجب أن يكون رد والديه ؟

ورد الدكتور أسامة رسلان على ذلك  قائلاً: "لابد أن يكون الإجابة ممنطقة ونحن لا نمانع من الرد على أية أسئلة غير تقليدية  حتى وإن بدت أنها خارج النص لأننا ببساطة عاوزين عقول بتفكر".

أردف: "الانسان مكون من روح وبدن وعقل  وهدف الاسلام بالاساس الروح تسمو والبدن يهدأ ويستقر والعقل يفكر ويتدبر وبالتالي يتأكد أن هناك حكمة من وراء  ذلك التشريع  والاسلام بني على خمسة أركان  وهي  معروفة  وأن المرتبة   الخامسة  كان الحج لمن إستطاع إليه سبيلاً".

مبيناً حتى ترتيب الأركان ليس عشوائياً لأن الأركان بطبيعتها  تحتاج لجهد إما بدنياً أو عقلياً قائلاً: "ربنا رتب الأركان   بالترتيب بما يتماشى مع معايير البروح والبدن والتدبر وجعل الحج في أخر الاركان لانه مرتبة  كبيرة  تأتي بعد ترقية الانسان نفسه  واحدة واحدة مع عبور الإيمان للقلب حتى يتوافر شرط الاستطاعة البدنية والمالية والتسليم بفرضية هذه الشريعة".

أكمل: نحن مأمرون أن تؤدي فريضة الحج كما أخذنا  المناسك عن رسول الله والعبادات  في الإسلام مرتبطة بموعد وأيام معدودات ومخالفة ذلك يدخل في باب "النسيء".

الجدير بالذكر أنه تم اقتطاع تصريحات الحلقة من سياقها وروجت أن الاعلامية لميس الحديدي تسخر  من مناسك  الحج.

الفر العبادات اللغة الإنجليزية معد معر

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