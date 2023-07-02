"بديل قوى للثانوية العامة".. كل ما تريد معرفته عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية

تعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وهى المدارس الفنية التى عملت عليها الدولة خلال السنوات الماضية، بديلا قوىا للثانوية العامة لذلك يتجه إليها عدد كبير من طلاب الشهادة الإعدادية.

عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى مصر 52 مدرسة فى 14 محافظة، وتستهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التوسع فى هذه النوعية من المدارس لتصبح خلال السنوات المقبلة 420 مدرسة.

وفى هذا الملف نرصد كل ما تريد معرفته عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية كبديل للثانوية العامة وأبرزها.

ما هى مدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

مدارس التكنولوجيا الدولية هي نتاج شراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشروع قوى عاملة مصر وشركات القطاع الخاص ما يسمى بالشريك الصناعي، والهدف منها هو تخريج دفعات كاملة مدربة على أهم المهارات المطلوبة في سوق العمل وأحدث الوسائل التكنولوجية في المجال الصناعي.

نظام الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية يختلف عن نظام التعليم الفني وهذا لأنه قائم على نظام الجدارات في تقييم الطلاب وبحسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فإنه لا يتم الاعتماد على العلوم الفنية النظرية فقط ولكن يتم دمجها بالعلوم الثقافية والتدريب العملي داخل المصانع طوال فترة الدراسة، والمحصلة أن الطالب يتخرج من المدرسة بعد 3 سنوات ومعه شهادة تعادل دبلوم المدارس الفنية وشهادة خبرة من الشريك الصناعي بالإضافة إلى شهادة خبرة مصرية مطابقة للمعايير الدولية والتى تفتح للطالب أبواب كثيرة لفرص العمل بعد التخرج سواء داخل أو خارج مصر.

ومن جهته يقول السيد حامد مسئول الجدارات والتقييم والتحقق بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني فى تصريح خاص لـ"الدستور" إن المدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل.

وأضاف أن المنهج يركز على ما يتوقع من الطالب القيام به من جدارات لمهنة معينة بمعنى التطبيق الواضح للمهارات والمعارف والسلوكيات المطلوبة للعمل في مجال محدد أو وظيفة محددة أو مهنة معينة وفقا لمعايير محددة.

واستكمل خلال تصريحاته الخاصة: التقييم المبني على الجدارات يتم أثناء تدريس وحدات البرنامج على مدار السنوات الثلاث بغرض تزويد المعلم معلومات حول مدى التقدم الذي أحرزه الطالب في الجزء الذي درسه ومن ثم إصدار حكم جدير وغير جدير.

وأضاف أنه يوجد تقييم نهائي في نهاية الصف الثالث بمشاركة لجنة تقييم خارجية تضم ثلاث خبراء، اتنين من خبراء التربية والتعليم وخبير من سوق العمل من ذات التخصص.

قال السيد حامد خلال تصريحاته، إن خريج الجدارات يتم منحه شهادتين الشهادة الأولى شهادة بالدرجات بمسمى دبلوم المدارس الفنية نظام السنوات الثلاث فئة فني ويدرج اسم البرنامج الدراسي يمكن من خلالها التنسيق بالجامعات التكنولوجية والكليات.

أما الشهادة الثانية شهادة جدارات وتشمل جميع الجدارات التي تم اجتيازها بالبرنامج الدراسي خلال السنوات الثلاث ويمكن من خلالها العمل في سوق العمل.

عاصم حجازى لـ" الدستور": مدارس التكنولوجيا التطبيقية قادرة على دعم جهود الدولة في البناء والتنمية

وقال الدكتور عاصم حجازى، الخبير التربوى، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل طفرة في مسيرة تطوير التعليم الفني والذي ظل راكدًا لسنوات عديدة بإمكانيات متواضعة ومناهج تقليدية غير مواكبة لسوق العمل وانفصال تام عن واقع السوق وقد انعكس ذلك بالطبع على نظرة المجتمع عموما والطلاب على وجه الخصوص للتعليم الفني.

وقال عاصم حجازى خلال تصريحاته لموقع الدستور، إن أهمية هذه المدارس تتمثل في أولا أنها تعتمد على مناهج مطورة بمعايير عالمية وهو ما يعطى لخريجيها أهمية ليس على المستوى المحلي فقط ولكن على المستوى الدولي.

واستكمل: ثانيا أنها تهتم بشكل أكبر بالجانب التطبيقي وعلى أحدث الأجهزة الموجودة بالفعل في سوق العمل وهو ما يكسب الخريج مهارات حقيقية مطلوبة في سوق العمل مما يساعده بعد التخرج على إيجاد فرصة عمل مناسبة.

وقال: ثالثًا إنها تقوم على إيجاد ربط حقيقي بين التعليم الفني وسوق العمل وهو ما يحفز الطلاب على الالتحاق بها وهذا الربط يتم من خلال مشاركة حقيقية من سوق العمل في التدريب ووضع المواصفات المطلوبة للخريج وفقا للمعايير الدولية

واستكمل: رابعا أنها تهتم ببناء شخصية متكاملة للفني من خلال منهج الجدارات الذي يهتم بتنمية معلومات ومهارات واتجاهات الفني بحيث يكون عضوا فاعلا في بيئة العمل بعد التخرج.

وواصل: خامسا أنها تقدم معلومات حديثة ومتطورة تمكن الطالب من البناء عليها واستكمال الدراسة في الجامعات التكنولوجية مع إتاحة الفرص للترقي الوظيفي والعلمي.

وتابع: سادسا أنها أسهمت وبشكل كبير في تغيير ثقافة واتجاهات المجتمع نحو التعليم الفني وتحولت النظرة إليه من سلبية إلى إيجابية.

تامر شوقى لـ"الدستور": مدارس التكنولوجيا التطبيقية وفرت مسار بديل عن الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات

بينما يقول الدكتور تامر شوقى الخبير التربوى فى تصريحات خاصة لموقع الدستور، إن التعليم الفني والتكنولوجي هو أحد أعمدة التقدم الاقتصادي في الدول الكبري مثل الولايات المتحدة وألمانيا وإنجلترا والصين ومن هنا تنبهت الدولة المصرية إلى أهمية هذا النوع من التعليم وفي ظل رؤية مصر ٢٠٣٠ كان هناك اهتمام خاص بتغيير النظرة المجتمعية المتدنية للتعليم الفني .

وتابع: “هو أيضا ما يسعى إليه المجلس الوطنى للتعليم المزمع إنشائه من خلال تلافي أوجه القصور التي تلازمت مع التعليم الفني، حيث عالجت مدارس التكنولوجيا التطبيقية أوجه القصور في المدارس الفنية التقليدية (الزراعية والتجارية والصناعية ) والتي تمثلت في بناء مدارس مجهزة بأعلى مستوى من الخدمات والورش للتدريب على التخصصات المختلفة وإنشاء تخصصات جديدة تتوافق مع مطالب سوق العمل الحديثة (مثل تكنولوجيا الاتصالات والذهب، وصيانة السيارات، والمفاعلات النووية ، وتكنولوجيا الأجهزة الكهربائية؛ وإنتاج وتصنع المنسوجات، والأسماك وغيرها)”.

بالإضافة إلى قيام الشركات والمصانع الكبرى ذات السمعة الطيبة بإنشاء مدارس متصلة بتخصصها مما يوفر فرص التدريب للطلاب أثناء الدراسة بها، فضلا عن توفير فرص العمل لهم فيما بعد بها بعد التخرج.

وأكد أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعمل على تخفيف الضغوط على الطلاب من خلال التركيز أكثر على التدريبات العملية وتقليل الدراسات النظرية مقارنة بالثانوية العامة، بالإضافة إلى صرف حوافز ومكافأت للطلاب طوال فترة الدراسة وتوفير فرص الالتحاق بالجامعات لهم سواء كانت جامعات حكومية أو تكنولوجية أو معاهد عليا وبالتالي وفرت مسار بديل عن الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات.

واختتم تامر شوقى تصريحاته قائلا: تزداد أهمية مدارس التكنولوجيا التطبيقية في ضوء ما يحدث في الثانوية العامة من مشكلات مثل صعوبة الامتحانات والمقررات الدراسية ومصروفات الدروس الخصوصية والكتب الباهظة فضلا عن تضاؤل فرص الالتحاق بالجامعات لخريجي الثانوية العامة.

أهم مدارس التكنولوجيا التطبيقية

ـ مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية، ويتاح التقدم للبنين من محافظة الشرقية، وألا يقل المجموع عن 230 درجة.

ـ مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية، ويتاح التقدم للبنين من محافظتي الشرقية، والإسماعيلية، وأن لا يقل المجموع عن 190 درجة.

ـ مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة، ويتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وألا يقل المجموع عن 240 درجة.

ـ مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة بورسعيد، ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظة بورسعيد، وألا يقل المجموع عن 190 درجة.

ـ مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة، ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، وألا يقل المجموع عن 190 درجة.

ـ مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة، ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، وألا يقل المجموع عن 220 درجة.

ـ مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة، ويتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وأن لا يقل المجموع عن 220 درجة.