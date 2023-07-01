أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح أول عملية ولادة طبيعية بمستشفى الطور المُصغر، التابع للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، والذي تم افتتاحه قريبًا لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية لأهالي مدينة الطور من منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الفريق الطبي بمستشفى الطور المُصغر قام بإجراء عملية الولادة الطبيعية للسيدة، ورُزقت بمولود أطلقت عليه "هاني"، ولفتت الهيئة إلى أن المستشفى مجهز بغرف عمليات لإجراء الولادة الطبيعية وحضانة للأطفال المبتسرين، ومؤكدة أن الحالة الصحية للأم والطفل جيدة.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إن مستشفى الطور المُصغر هو أول نموذج لمستشفى مُصغر في مصر، ومجهز بأحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية، ويقدم العديد من الخدمات والرعاية الصحية بأعلى جودة، ومشيرًا إلى أنه يمثل إضافة كبيرة في خدمات الرعاية الصحية لأهالي مدينة الطور لحين استكمال إنشاء مجمع الطور الطبي الجديد.

ولفت إلى أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تضع نُصب أعينها توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكل المتعاملين، مشيرًا إلى أن مستشفى الطور المُصغر يضم 4 أسرّة للاستقبال والطوارئ، و20 سرير عناية متوسطة للقسم الداخلي، و4 أسرّة للعناية المركزة، بالإضافة إلى غرفة عمليات متكاملة، ووحدة أشعة سينية وتليفزيونية ومقطعية، ومعملاً للتحاليل الطبية، وصيدلية.

كما تتم إنارة المستشفى بالطاقة الشمسية، ويوجد مولد كهرباء للحالات الطارئة، ومولد غازات طبية، فضلًا عن أن المستشفى كان الأول من نوعه بمصر في التأمين الطبي للمؤتمرات والأحداث الدولية الهامة "مؤتمر المناخ COP27".