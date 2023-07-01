ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نجاح أول عملية ولادة طبيعية بمستشفى الطور المُصغر

طفل
طفل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح أول عملية ولادة طبيعية بمستشفى الطور المُصغر، التابع للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، والذي تم افتتاحه قريبًا لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية لأهالي مدينة الطور من منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الفريق الطبي بمستشفى الطور المُصغر قام بإجراء عملية الولادة الطبيعية للسيدة، ورُزقت بمولود أطلقت عليه "هاني"، ولفتت الهيئة إلى أن المستشفى مجهز بغرف عمليات لإجراء الولادة الطبيعية وحضانة للأطفال المبتسرين، ومؤكدة أن الحالة الصحية للأم والطفل جيدة.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إن مستشفى الطور المُصغر هو أول نموذج لمستشفى مُصغر في مصر، ومجهز بأحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية، ويقدم العديد من الخدمات والرعاية الصحية بأعلى جودة، ومشيرًا إلى أنه يمثل إضافة كبيرة في خدمات الرعاية الصحية لأهالي مدينة الطور لحين استكمال إنشاء مجمع الطور الطبي الجديد.

ولفت إلى أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تضع نُصب أعينها توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكل المتعاملين، مشيرًا إلى أن مستشفى الطور المُصغر يضم 4 أسرّة للاستقبال والطوارئ، و20 سرير عناية متوسطة للقسم الداخلي، و4 أسرّة للعناية المركزة، بالإضافة إلى غرفة عمليات متكاملة، ووحدة أشعة سينية وتليفزيونية ومقطعية، ومعملاً للتحاليل الطبية، وصيدلية.

كما تتم إنارة المستشفى بالطاقة الشمسية، ويوجد مولد كهرباء للحالات الطارئة، ومولد غازات طبية، فضلًا عن أن المستشفى كان الأول من نوعه بمصر في التأمين الطبي للمؤتمرات والأحداث الدولية الهامة "مؤتمر المناخ COP27".

هاني أول حالة ولادة طبيعية لسيدة بمستشفى الطور الم صغر التابعة لهيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء هاني أول حالة ولادة طبيعية لسيدة بمستشفى الطور الم صغر هيئة الرعاية الصحية مستشفى الطور الم صغر مجهزة بغرف عمليات للولادة الطبيعية وحضانة للأطفال المبتسرين

الأكثر قراءة

نقابة المعلمين تكشف حقيقة وفاة مدير مدرسة بالمنيا أثناء عمله فى المعمار

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول مرتبات الموظفين اعتبارًا من أول يوليو

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يوليو 2023

رسميًا.. العراق يطالب حكومة السويد بتسليمه "حارق القرآن"

أطعمة تساعد على تدفق الدم وتحسين الدورة الدموية خلال فصل الصيف

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع شباب بلوزداد للتعاقد مع "وامبا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين

بريطانيا وأستراليا وكندا يطالبون حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها ببناء وحدات استيطانية

"الخارجية الفلسطينية" تطالب بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب