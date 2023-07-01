متابعات واستعدادات.. البيئة تعلن الحصاد الأسبوعي لأنشطة الوزارة

تستعرض وزارة البيئة فى الحصاد الأسبوعى أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وقطاعات الوزارة المختلقة خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 24 يونيو وحتى 1 يوليو الجاري كالتالي:

الأحد الموافق 25 يونيو:

"استمرار جهود البيئة لتفعيل التعاون المشترك مع كافة الجهات من أجل بيئة ومستقبل أفضل للأجيال القادمة".

* الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تعقد اجتماعا مع السيدة كارول آن ستيوارت (رئيسة منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا) لشركة سانوفي، والسيد ميكا نايدو (رئيس منطقة إفريقيا)، والوفد المرافق لهما، لمناقشة آليات البناء على التعاون المثمر خلال الفترة الماضية ومجالات جديدة للتعاون الثنائي المستقبلي.

الثلاثاء الموافق 27 يونيو:

-استعدادات المحميات الطبيعية لاستقبال آلاف الزائرين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك

- الإعلان عن رفع درجات الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ،وخاصة المحميات الساحلية مثل رأس محمد بجنوب سيناء ووادي الجمال بالبحر الأحمر والتى يفضلها المواطنين خلال شهور الصيف، مؤكدة على توفير كافة سبل الراحة للاحتفال بالعيد وسط أجواء الطبيعة لتكون تجربة حقيقية للاستمتاع بالسياحة البيئية والاحتكاك بالطبيعة.

- إجراء أعمال رصد ساحلي بالبحر الأحمر.. والتأكد من كافة الاستعدادات بشواطىء مدينة الغردقة لاستقبال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وزيرة البيئة تقوم بالإشراف والمتابعة لأعمال الرصد الساحلي من قبل فريق عمل المحميات بالبحر الأحمر بمنطقة شمال مدينة الغردقة وجنوبا بنطاق مناطق مجاويش وسهل حشيش ومكادي حيث تم الوقوف علي الاستعدادات والتجهيزات الكاملة لاستقبال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

الأربعاء الموافق 28 يونيو:

- رفع درجة الاستعداد بوزارة البيئة وجهازيها لمواجهة أية مشكلات أو حوادث بيئية طارئة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

- وزيرة البيئة تصدر توجيهاتها برفع درجة الاستعداد بوزارة البيئة بجهازيها (شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات)، من خلال رفع درجة التأهب بغرفة العمليات المركزية بالوزارة على مدار أيام العيد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، للتدخل السريع لمواجهة المشكلات أو الحوادث البيئية الطارئة.

- المتابعة والتأكد من توافر كافة الاشتراطات البيئية ووسائل الحماية والسلامة والأمان لممارسي الأنشطة البحرية بشواطئ الغردقة في أولى أيام عيد الأضحى المبارك"

- وزيرة البيئة تقود فريق محميات البحر الأحمر في جولة تفقدية لشواطئ الغردقة، حيث استقلت وزيرة البيئة أحد مراكب محميات البحر الأحمر وبدأت جولة التفقد والاستطلاع من ميناء اليخوت مرورًا بجزيرة أبو منقار وشعب السقالة وانتهاء بجزيرة الجفتون.

الخميس الموافق 29 يونيو:

- ارتفاع أعداد الزائرين المصريين والأجانب للمحميات خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

- وزيرة البيئة توجه باستمرار جهود الرصد الساحلي والمتابعة الدورية للمحميات الطبيعية، للوقوف على توافر كافة الاشتراطات البيئية ووسائل الحماية والسلامة والأمان للزائرين، وممارسي الأنشطة البحرية، فقد قام فريق عمل محميات جنوب سيناء، بتكثف الدوريات البرية والبحرية برأس محمد وشرم الشيخ والبلوهول، وخليج نعمة مع استمرار إجراء عمليات المسح البحري للشواطئ. وارتفاع أعداد الزائرين المصريين والأجانب خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وقد وصل عدد الزائرين لمحميات جنوب سيناء إلى ما يقرب من (5405) زائر، ووصل إجمالي اللنشات السياحية إلى (149) لنش سياحي.-

وزيرة البيئة تستعرض تقريرا مفصلا حول جهود تطوير القطاع البيئي في مصر خلال 9 سنوات"

- عملت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية من خلال محاور رئيسية تضمنت، تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي، والحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية العالمية، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي، الأمر الذي يدعم عمليات التحول الأخضر للقطاعات المختلفة في الدولة وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة.